PSG : Neymar a participé à des tournois de poker à Paris après la défaite contre le Bayern Munich

Au lendemain de la défaite du PSG en 8e de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, Neymar a participé, ce mercredi, à des tournois de l’European Poker Tour, organisé actuellement à Paris. Et il devrait rejouer ce jeudi.

De la pelouse du Parc des Princes aux tables de poker. Quelques heures après la défaite du PSG en 8e de finale aller de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (0-1), Neymar a décidé de se changer les idées et de se rendre, ce mercredi, à l’Hyatt Regency, théâtre de l’European Poker Tour (EPT), qui est de retour dans l'Hexagone et fait escale pour la première fois à Paris. Ambassadeur PokerStars, qui organise ce festival très réputé, le Brésilien, qui n’a jamais caché sa passion pour le poker, a participé, dans l'après-midi, à un premier tournoi à 1.100 euros l’entrée.

Mais s’il est apparu tout sourire et décontracté, le numéro 10 parisien, qui était évidemment la grande attraction, n’a pas fait long feu et a rapidement été éliminé. Loin d’être abattu, il a enchaîné quelques heures plus tard avec un autre tournoi. Dans la soirée, il a en effet joué le Mystery Bounty à 10.200 euros l’entrée. Et cette partie s’est beaucoup mieux passée que la précédente.

Après plusieurs heures à manipuler les jetons et les cartes (8 niveaux de 30 minutes), Neymar a réussi à se qualifier pour le 2e jour de l’épreuve parmi les 45 joueurs restants sur les 71 inscrits au départ, et pointe à la 30e place avec 103.500 jetons, soit quasiment le tapis de départ (100.000 jetons).

Et alors que le tournoi reprendra ce jeudi à 12h30, l’ancien barcelonais a de grandes chances d’être présent, puisque les Parisiens bénéficient d’une journée de repos et ne reprendront l’entraînement que vendredi pour préparer le match contre Lille, dimanche (13h), au Parc des Princes.

Neymar, qui se verrait bien devenir joueur de poker professionnel à la fin de sa carrière de footballeur, pourrait même participer à d’autres tournois de cet EPT Paris, qui se tient jusqu’au 26 février dans la capitale.