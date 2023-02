Football : Nantes, Rennes, Monaco qualifiés pour les huitièmes de la Ligue Europa si…

Nantes, Rennes et Monaco jouent leur avenir en Ligue Europa ce jeudi 23 février, respectivement contre la Juventus Turin, le Shakhtar Donetsk et le Bayer Leverkusen. Voici les conditions pour se qualifier pour les huitièmes de finale.

Le FC Nantes qualifié si…

Auteur d’un nul précieux sur la pelouse de la Juventus Turin (1-1) la semaine dernière, le FC Nantes garde toutes les chances de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa. D’autant que les hommes d’Antoine Kombouaré vont jouer à domicile.

La règle du but à l’extérieur ayant été abolie dans toutes les compétitions européennes, le but inscrit par les Canaris ne leur permet pas d’avoir un avantage avec le fameux «but qui compte double», comme on avait l’habitude de le qualifier.

Par conséquent, les Nantais seront qualifiés en cas de victoire avec n’importe quel le score. En cas de match nul, il y aurait prolongations et tirs au but. Une défaite éliminerait les Canaris.

Rennes qualifié si…

Défait à l’aller par les Ukrainiens du Shakthar Donestk (2-1), le Stade Rennais doit renverser la vapeur s’il veut voir le Top 16 de la Ligue Europa. A domicile (21h sur Canal+Foot), dans un Roazhon Park qui devrait être plein pour le pousser, le club breton n’a pas d’autre choix que de l’emporter. Mais pour se qualifier, les hommes de Bruno Genesio devront s’imposer par deux buts d’écart.

En effet, une victoire par un but d’écart (1-0, 2-1, 3-2, etc.) enverrait les deux formations en prolongations et aux tirs au but puisque la règle des buts à l’extérieur a disparu.

Un nul ou une défaite élimineraient Rennes.

Monaco qualifié si…

Seul club sur les trois engagés à s’être imposé lors du match aller, Monaco part avec un avantage contre le Bayer Leverkusen. Après son succès en Allemagne (2-3), le club de la Principauté n’a besoin que d’un nul ou une victoire pour se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.

En cas de défaite par un but d’écart (0-1, 1-2, 2-3), Monégasques et Allemands iraient en prolongations et/ou aux tirs au but.