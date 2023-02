Ligue 1 : le PSG surclasse l'OM, Monaco lourdement battu par Nice… ce qu’il faut retenir de la 25e journée

Entre la victoire du PSG à Marseille, celle de Nice à Monaco ou le nul de Lens à Montpellier, voici ce qu’il faut retenir de la 25e journée de Ligue 1.

Lille-Brest : 2-1

Des Lillois renversants. En ouverture de cette 25e journée de Ligue 1, le Losc est venu à bout de Brest (2-1). Rapidement mené au score sur un but contre son camp de Tiago Djalo (8e), le club nordiste a inversé le cours de la rencontre dans la dernière demi-heure. De la tête, Bafodé Diakité a égalisé (60e) avant qu’Alexsandro n’offre la victoire aux Dogues (81e). Grâce à ce succès, Lille peut continuer de croire à l’Europe et a idéalement préparé le derby du nord, le week-end prochain, contre Lens à Bollaert. De son côté, Brest a conclu un mois de février sans la moindre victoire (2 nuls et 3 défaites) et reste en danger dans le bas du classement avant de se déplacer à Strasbourg.

Angers-Lyon : 1-3

Le sursaut lyonnais. Battu, la semaine passée, à Auxerre (2-1), l’OL a réagi sur la pelouse d'Angers pour renouer avec la victoire (1-3). Les hommes de Laurent Blanc, de retour sur le banc, ont pris les commandes sur un coup-franc parfaitement exécuté par Thiago Mendes (38e). Ils ont ensuite fait la différence en fin de match avec le premier but d’Amin Sarr (80e), arrivé cet hiver, et une réalisation de Bradley Barcola (90e). Abdallah Sima avait redonné un léger espoir à Angers sur une mauvaise en retrait de Dejan Lovren (87e), mais le Sco a tout de même enregistré sa 19e défaite de la saison et reste dernier au classement. Avec ce succès, Lyon peut toujours espérer décrocher une qualification européenne.

Montpellier-Lens : 1-1

Nouveau coup d’arrêt pour Lens. Après avoir renoué avec la victoire contre Nantes, le club nordiste a été accroché à Montpellier (1-1). Les Sang et Or avaient pourtant rapidement débloqué la situation avec l’ouverture du score d’Angelo Fulgini (4e), mais ils ont manqué d’efficacité pour doubler la mise. Et les Héraultais en ont profité pour égaliser à l’heure de jeu sur une tête de Faitout Maoussa (59e), confirmant leur renouveau depuis le retour de Michel der Zakarian (7 points sur 9 possibles). Avec ce résultat, Lens a perdu deux nouveaux points précieux dans la course à la Ligue des champions et reste au pied du podium. Les hommes de Franck Haise tenteront de se racheter dans le derby du nord face à Lille.

Lorient-Auxerre : 0-1

Le bon coup d’Auxerre. Sur la lancée de sa victoire contre Lyon (2-1), Auxerre a enchaîné un deuxième succès consécutif à Lorient (0-1). Et le club bourguignon a fait la différence à l’heure de jeu sur un coup-franc direct de Rayan Raveloson, qui a trompé Vito Mannone (58e). Mais les Auxerrois peuvent remercier leur gardien Ionut Radu, auteur d’une parade décisive dans les dernières secondes. Au classement, Lorient reste dans la première partie de tableau, avant de se rendre à Lyon, et Auxerre a engrangé des points importants dans la lutte pour le maintien.

Ajaccio-Troyes : 2-1

Ajaccio ne lâche rien. A la lutte pour le maintien, le club corse a mis un terme à sa série de trois défaites consécutives en s’imposant sur sa pelouse face à Troyes (2-1). Si l’Estac a ouvert le score sur une frappe à bout portant de Mama Baldé (23e), l’ACA a renversé la situation en quelques minutes en milieu de seconde période sur un penalty transformé par Youcef Belaïli (62e) et un but de Mounaïm El Idrissy (68e). Avec ces trois points, Ajaccio est passé devant son adversaire au classement et pointe à la 17e place, alors que Troyes est désormais avant-dernier.

Clermont-Strasbourg : 1-1

Un nul équitable. Clermont et Strasbourg ne sont pas parvenus à se départager au stade Gabriel-Montpied (1-1). Les Strasbourgeois ont frappé en premier avec l’ouverture du score d’Habib Diallo (34e), mais Elbasan Rashani a remis les deux équipes à égalité (65e). Avec ce sixième match consécutif sans succès (3 nuls, 3 défaites), Clermont occupe toujours le 12e rang au classement. Pour sa part, Strasbourg reste à la 15e place avec un point d’avance sur la zone rouge.

Nantes-Rennes : 0-1

Un but a suffi au bonheur de Rennes. Les hommes de Bruno Genesio, qui ne s’étaient plus imposés à l’extérieur depuis fin octobre, ont remporté le derby breton à Nantes (0-1). Jérémy Doku, auteur de son premier but de la saison en Ligue 1, a été l’unique buteur de cette rencontre au milieu de la première période (20e). Et ce succès permet au Stade Rennais de revenir à seulement quatre points de la 4e place occupée par Lens avant de recevoir Marseille. Nantes reste à la 13e place.

Reims-Toulouse : 3-0

Le Stade de Reims est inarrêtable. Le club champenois a enchaîné un 17e match consécutif sans défaite en dominant à domicile Toulouse (3-0). Les protégés de Will Still ont pris l’ascendant en moins de dix minutes avec Junya Ito (5e) et Marshall Munetsi, qui a doublé la mise dans la foulée (7e). Et le capitaine Yunis Abdelhamid s’est chargé, de la tête, de sceller le succès de son équipe (68e). Avec ce succès, Reims figure toujours au milieu de tableau (10e) et compte désormais cinq points d’avance sur le TFC (11e).

Monaco-Nice : 0-3

Un revers qui pourrait coûter cher. Trois jours après son élimination en Ligue Europa, Monaco a subi une nouvelle déconvenue face à Nice dans le derby de la Côte d’Azur (0-3). La formation niçoise a construit sa victoire en première période avec un doublé de Terem Moffi (8e, 25e), qui a inscrit ses deux premiers buts avec les Aiglons, et un but de Khephren Thuram (43e). Malgré quatre changements opérés à la pause, le club de la principauté n’a jamais été en mesure de revenir dans la partie et a vu sa série de 9 matchs sans défaite en championnat s’interrompre nette. Il conserve néanmoins sa 3e place sur le podium à égalité avec Lens (50 points). Avec cette 8e rencontre sans défaite (6 victoires, 2 nuls), Nice poursuit sa remontée au classement (7e place).

Marseille-PSG : 0-3

Paris s'est vengé. Battu en huitième de finale de Coupe de France par l'OM, il y a quelques jours, le PSG est allé s'imposer largement au Vélodrome dimanche soir en clôture de la 25e journée de Ligue 1. Vainqueur 0-3, les hommes de Christophe Galtier ont totalement dominé les débats avec un Kylian Mbappé dans son jardin qui a brillé. Auteur d'un doublé (25e, 55e), lui permettant d'égaler le record de buts inscrits sous le maillot du club de la capitale, le natif de Bondy a aussi servi Lionel Messi (29e) entre ses deux réalisations. Avec ce succès, conjugué à la défaite un peu plus tôt de Monaco contre Nice, Paris s'envole et compte désormais huit points d'avance sur Marseille.