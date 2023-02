Ligue 1 : Yoann Gourcuff, Marco Verratti, Neymar… voici la liste des joueurs les plus blessés au 21e siècle

Yoann Gourcuff, Marco Verratti et Paul Baysse sont les trois joueurs de Ligue 1 les plus blessés au 21e siècle, selon un classement de «PopFoot», alors que Neymar, blessé dimanche à la cheville, pointe à la 5e place derrière Stefan Jovetic.

Ils sont aussi connus pour leur talent que pour leur temps passé à l’infirmerie. C’est notamment le cas pour Yoann Gourcuff, qui n’est autre que le joueur de Ligue 1 qui a été le plus blessé au 21e siècle, selon un classement établi par «PopFoot». Aujourd’hui âgé de 36 ans, l’ancien international tricolore (32 sélections), passés par Rennes, Bordeaux, Lyon et Dijon, a connu 19 blessures au cours de sa carrière, cumulant pas moins de 860 jours d’indisponibilité, pour un total de 105 matchs manqués.

Les joueurs de Ligue 1 les plus blessés au 21eme siècle pic.twitter.com/BP1sjWIRfY — PopFoot (@ThePopFoot) February 19, 2023

L’ancien milieu de terrain devance Marco Verratti. Depuis son arrivée au PSG en 2012, le joueur italien a été absent 694 jours et manqué 96 rencontres en raison de 34 blessures (le total le plus élevés de ce classement). Le podium est complété par Paul Baysse. Si le défenseur, qui a porté les maillots de Brest, Saint-Etienne, Nice, Bordeaux ou encore Caen, n’a été blessé qu’à cinq reprises, son nombre de jours d’indisponibilité s’élèvent à 673 pour 90 matchs manqués.

27 blessures pour Neymar

Ancien attaquant de Monaco, Stefan Jovetic arrive en 4e position avec 652 jours d’indisponibilité à cause de 9 blessures, qui lui ont fait manquer 86 rencontres avec le club de la principauté, où il a évolué entre 2017 et 2021. A nouveau blessé à la cheville droite, dimanche, lors de la victoire contre Lille (4-3), Neymar se trouve à la 5e place. Sous le maillot du PSG, le Brésilien s’est blessé 27 fois, étant indisponible 611 jours et manquant 104 matchs, soit une rencontre de moins que Yoann Gourcuff. Mais ce total pourrait augmenter si sa nouvelle indisponibilité venait à se prolonger dans le temps.

Matthieu Udol (608 jours d’indisponibilité, 76 matchs manqués, 27 blessures), Clément Grenier (587 jours d’indisponibilité, 87 matchs manqués, 13 blessures), Loïc Perrin (575 jours d’indisponibilité, 83 matchs manqués, 10 blessures), Jeff-Reine Adelaïde (568 jours d’indisponibilité, 68 matchs manqués, 4 blessures) et Layvin Kurzawa (547 jours d’indisponibilité, 83 matchs manqués, 26 blessures) complétent le top 10.