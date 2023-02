Football : Noël Le Graët a démissionné de son poste de président de la FFF

Noël Le Graët (81 ans) a officiellement donné sa démission de son poste de président de la Fédération française de football, ce mardi, lors de la réunion du Comex.

C’est une longue page du football tricolore qui se tourne après une fin… catastrophique. Comme attendu, le président de la Fédération française de football, en poste depuis 11 années, a annoncé mardi sa démissionlors du comité exécutif extraordinaire.

Après plusieurs mois marqués par des accusations de harcèlement et une mission d'audit accablante de l'Inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche lancé par la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, ainsi que plusieurs dérapages verbaux (sur le racisme et l'homophobie), Noël Le Graët n’est donc plus le patron du football français. Philippe Diallo assurera l'intérim jusqu'à l'assemblée fédérale du mois de juin.

Philippe Diallo assure l'intérim

Alors que son mandat, qui devait être le dernier, allait prendre fin en 2024, le Breton, ancien président de l'En Avant Guingamp, avait créé un énième scandale lorsqu'il s'en était pris, à distance, à Zinédine Zidane lors d'une interview sur RMC.

«Je ne l'aurais même pas pris au téléphone», avait-il lancé. «Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut», avait-il ajouté en évoquant l’avenir de l’ancien entraîneur du Real Madrid dont le nom avait été évoqué à la tête des Bleus en remplacement de Didier Deschamps à une époque. Des propos qui ont fait scandale et ont entraîné sa chute. Le Graët a d’ailleurs été contraint de s’excuser.

«La FFF tient à saluer le bilan sportif et économique remarquable de Noël Le Graët, a communiqué la Fédération. Depuis le 18 juin 2011, date de son élection, les sélections masculines et féminines ont remporté 11 titres et disputé 6 finales de tournois internationaux. Ces excellents résultats s’expliquent notamment par une politique ambitieuse en matière de formation. Sous l’impulsion de Noël Le Graët, la FFF a soutenu et renforcé la préformation (26 pôles Espoirs) et la formation aux côtés des clubs professionnels. La formation française est aujourd’hui considérée comme l’une des meilleures du monde. Le développement de la pratique du football féminin a également progressé de manière significative pour atteindre 206 000 licenciées (moins de 90 000 en 2011-2012).»

La «3F» a également réagi au rapport d'audit ayant «parfois conduit à un dénigrement disproportionné de l'instance», regrettant le «défaut de réelle procédure contradictoire», dans un communiqué.

«La FFF tient donc à réaffirmer son engagement fort contre les violences sexistes et sexuelles dans le cadre de sa politique de protection des licencié(e)s. Cet engagement était et reste prioritaire, peut-on lire. La FFF va également poursuivre les travaux de réforme de sa gouvernance dans le cadre de la Loi du 2 mars 2022. Ces travaux avaient été entrepris avant même le début de l’audit. La FFF s’engage cependant à retenir toutes les recommandations utiles de cet audit.»