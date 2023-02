PSG : Achraf Hakimi aurait nié les accusations de viol à son encontre

Achraf Hakimi aurait nié et décrit comme «totalement fausses» les accusations de viol portées à son encontre par une jeune femme de 24 ans, selon le média espagnol Marca.

Une nouvelle affaire secoue le PSG. Achraf Hakimi a été accusé de viol, ce week-end, par une jeune femme de 24 ans, qui a fait une déclaration au commissariat de Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne), sans porter plainte contre l’international marocain. Mais quelques heures après ces révélations, le latéral parisien, présent lundi soir à la cérémonie des trophées The Best, aurait nié ces allégations à son encontre, assurant qu’elles seraient «totalement fausses», selon le média espagnol Marca.

IL aurait rencontré la victime présumée sur instagram

Les faits se seraient déroulés, ce samedi, au domicile du joueur parisien, situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Blessé à la cuisse et forfait pour le déplacement de son équipe à Marseille, il aurait invité la victime présumée, rencontrée un mois plus tôt sur Instagram, chez lui, alors que sa femme est en vacances à Dubaï avec leurs enfants.

Selon la plaignante, domiciliée à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne) et arrivée dans un Uber commandé par le joueur, Achraf Hakimi l’aurait embrassée avant de soulever ses habits et de poser sa langue sur sa poitrine sans son consentement. Il n’en serait pas resté là et aurait été encore plus loin, en la pénétrant avec ses doigts toujours sans son approbation. La jeune femme serait finalement parvenue à repousser le défenseur avec son pied avant de prévenir une amie pour qu’elle vienne la chercher.

Au regard de la gravité des faits, le parquet de Créteil s’est auto-saisi de l’affaire, avant de confier le dossier à celui de Nanterre en raison de la localisation du domicile du joueur, où se seraient déroulés les faits. Si la victime présumée n’a pas encore été entendue par les enquêteurs, les investigations ont commencé sur la base de son témoignage.