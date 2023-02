PSG : l’impressionnant accueil des supporters aux joueurs après la victoire à Marseille (vidéo)

Les supporters du PSG ont réservé un très bel accueil à Kylian Mbappé et ses coéquipiers, à leur retour à Paris après leur victoire à Marseille (0-3), en clôture de la 25e journée de Ligue 1.

Ils ont bravé la nuit et le froid. Alors que les supporters du PSG avaient été interdits de déplacement pour le Classique, plus d’une centaine d’entre eux se sont réunis à l’aéroport de Roissy pour fêter la victoire à Marseille (0-3). Malgré l’heure tardive, ils ont réservé un accueil impressionnant à Marquinhos et ses coéquipiers à leur retour à Paris, avec des chants et des fumigènes.

Retour à Paris avec nos supporters après la superbe victoire dans #LeClassique pic.twitter.com/eL2xDBT37k — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 27, 2023

Auteur d’un doublé et d’une passe décisive au Vélodrome, Kylian Mbappé a été particulièrement célébré par les fans parisiens avec un chant à sa gloire. De quoi illuminer le visage de l’attaquant français, qui avait déjà dignement fêté ce succès dans les vestiaires.

L’ACCUEIL TRIOMPHAL POUR KYLIAN MBAPPÉ ! LA FOLIE





COMMUNION DE TARÉ



@psgcommunity_ pic.twitter.com/dEdNf0gtWv — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) February 27, 2023

D’autres joueurs se sont mêlés à cette ambiance très festive comme Marco Verratti, Nordi Mukiele, Vitinha ou encore Danilo Pereira et Marquinhos. Mais aussi le staff ainsi que Presnel Kimpembe. Victime d’une rupture du tendon d’Achille en début de match, le défenseur a célébré et repris les chants en dansant béquilles en l’air.

Dans les rangs des supporters mais aussi des joueurs, cette victoire a été vécue comme un soulagement après ces dernières semaines compliquées. Elle permet au club de la capitale de compter 8 points d’avance sur l’OM en tête du classement, et de retrouver un peu sérénité avant le 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le Bayern Munich, dans dix jours (8 mars).