UFC 285, Jon Jones-Ciryl Gane : qu’est-ce que le GOAT ?

Le Français Ciryl Gane affronte, ce samedi 4 mars à l’UFC 285, l’Américain Jon Jones considéré comme le GOAT de l’organisation MMA. Mais qu’est-ce que veut dire le «GOAT» justement ?

Opposé à Jon Jones, Ciryl Gane se voit offrir la possibilité de décrocher le titre de champion des poids lourds de l’UFC, ce qui serait le premier titre dans l’histoire pour un combattant français. Et s’il y parvient, cela aura été réalisé par celui que beaucoup qualifient de «GOAT». Un terme pas forcément connu de tous.

Sur les réseaux sociaux, c’est l’acronyme qui fleurit généralement dès que l’on parle de Jon Jones, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Roger Federer, Michael Jordan ou Mohammed Ali. Il signifie en anglais «Greatest Of All Time», c’est-à-dire le plus grand de tous les temps.

Il trouve justement sa «création» à l’époque du célèbre boxeur américain. En 1964, alors qu’il bat Sonny Liston, Ali se qualifie comme «The Greatest». Dix ans plus tard, en 1974, après son combat contre George Foreman, il confirme : «I Am the greatest of all time». Le terme est alors repris et sa femme décider alors de créer une licence G.O.A.T Inc. en 1992.

A noter que sur les réseaux sociaux, le terme est souvent utilisé par un émoji «chèvre». En effet, chèvre en anglais se dit «goat».

