Biathlon : les Bleus remportent le relais mixte de Nove Mesto

L’équipe de France, emmenée par Lou Jeanmonnot, Caroline Colombo, Eric Perrot et Fabien Claude, a remporté, dimanche, le relais mixte (4x6 km) de Nove Mesto (République tchèque), comptant pour la Coupe du monde de biathlon.

Privés d'Emilien Jacquelin, qui a mis un terme à sa saison, et de Quentin Fillon-Maillet, positif au Covid et forfait, Lou Jeanmonnot, Caroline Colombo, Eric Perrot et Fabien Claude ont décroché un joli succès en s’offrant le relais mixte (4x6 km) de Nove Mesto (République tchèque), comptant pour la Coupe du monde de biathlon.

Médaillé de bronze aux Championnats du monde à Oberhof (Allemagne) il y a un mois, mais avec une composition totalement différente, le relais mixte français a devancé la Suède et la Norvège. Les Français signent leur deuxième victoire en relais mixte de l'hiver après Pokljuka (Slovénie) début janvier.

MAGISTRALE VICTOIRE DU RELAIS FRANÇAIS !



Lou Jeanmonnot, Caroline Colombo, Éric Perrot et Fabien Claude remportent le relais mixte à Nove Mesto !





En tête au moment de prendre le dernier relais, Fabien Claude a été impérial derrière la carabine, en blanchissant ses dix cibles sans aucune balle de pioche, alors que le Suédois Sebastian Samuelsson, plus rapide que Fabien Claude sur les skis, a dû piocher à quatre reprises (deux fois sur le tir couché et deux fois sur le tir debout).

Sur un pas de tir balayé par un vent irrégulier, les Français se sont montrés les plus forts avec seulement un total de sept pioches, contre 18 pour la Suède et 16 pour la Norvège.

«C'est énorme, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir jouer cette première victoire aujourd'hui. C'est dingue de vivre ça à côté de la piste, de devoir regarder le dernier tir. Ce n'est pas comme dans le public, c'est encore différent. C'est une sensation énorme de voir Fabien mettre le plein», a commenté Eric Perrot au micro de la chaîne l'Equipe.