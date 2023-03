JO 2024 : face aux prix jugés trop élevés, certains élus demandent la gratuité

Alors que 82 % des Français trouvent les prix de la billetterie pour les JO de Paris 2024 trop élevés selon un sondage paru ce dimanche 5 mars, des élus appellent à rendre plus accessibles ces places, voire à les rendre gratuites pour les moins aisés.

Une grande majorité des Français – 82 % des personnes sondées – considèrent que les prix des places pour assister aux Jeux Olympiques de Paris 2024 sont trop chers, selon un sondage Odoxa pour Winamax et RTL. Un constat partagé par de nombreux élus, dont certains craignent que les JO ne soient accessibles qu'aux plus riches, et aux touristes.

Des places gratuites pour les jeunes ?

Parmi eux, les élus communistes au Conseil de Paris qui estiment que la billetterie pour les JO est «un fiasco». «Alors que le Comité d'Organisation des Jeux Olympiques (Cojo) s'était engagé à rendre accessible financièrement cet événement, nous ne pouvons que constater que nous sommes loin du compte», écrivent-ils encore, critiquant notamment un système d'achat par pack de 3 places minimum inaccessibles financièrement pour les classes populaires.

Un système qui ne correspond pas selon eux «à la promesse de Jeux Olympiques et Paralympiques populaires». Dans un vœu qu'ils présenteront au prochain Conseil de Paris, qui doit s'ouvrir le mardi 14 mars prochain, ils demandent que la Ville de Paris interpelle le Cojo à ce sujet, afin qu'il réserve un certain nombre de places «à titre gratuit» pour les Parisiens des quartiers populaires, pour les associations partenaires et autres fédérations et clubs sportifs de la Ville.

Et d'assurer : «empêcher une grande partie de la jeunesse d’accéder aux Jeux olympiques serait une faute politique». Pour eux, si le système ne fonctionne pas, «il doit être changé», «sans quoi cet événement ne sera que réservé à quelques-uns : les plus riches».

La ministre des Sports se défend

Interrogée ce jour dans le JDD, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques Amélie Oudéa-Castéra a tenu à relativiser, soulignant que la tarification «est dans la lignée des éditions précédentes» et qu'un million de places seront vendues «moins de 24 euros et plus de 4 millions moins de 50 euros». Elle assure également qu'«il y aura aussi une billetterie territoriale acquise par les collectivités hôtes, qui pourront les proposer à leurs publics».

En outre, elle rappelle que le président de la République Emmanuel Macron avait promis en juillet 2022 qu'une «billetterie populaire de 400.000 billets» allait être mise en place. Des billets achetés par l'État, et distribués «aux jeunes et scolaires, surtout les moins de 16 ans, aux bénévoles qui contribuent aux Jeux et au sport en France, aux personnes en situation de handicap, à leurs aidants, et aux fonctionnaires de l'État et des collectivités qui aident à ces Jeux».