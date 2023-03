UFC : le surprenant cri de Jon Jones après sa victoire sur Ciryl Gane (vidéo)

Après sa victoire sur Ciryl Gane à l’UFC 285, Jon Jones, nouveau patron des poids lourds, a poussé un cri de chèvre inattendu.

Quand le GOAT fait le cri du... goat (qui signifie chèvre en français). Facile vainqueur du Français Ciryl Gane, au petit matin dimanche 5 mars, à l’UFC 285 de Las Vegas, l’Américain Jon Jones a effectué un bruit très étrange.

Après avoir soumis le «Bon Gamin» en l’espace de deux minutes et 4 secondes seulement, «Bones» a poussé un cri de chèvre (goat en anglais, comme son surnom de GOAT pour Greatest Of All Time, meilleur de l’histoire).

JON JONES WITH THE GOAT NOISES pic.twitter.com/RywU0J4TVg — Bussin' With The Boys (@BussinWTB) March 5, 2023

Au micro de Joe Rogan, la star de l’UFC, qui faisait son retour dans les octogones après trois ans d’absences et dans une nouvelle catégorie (il était mi-lourds, il est passé chez les lourds), Jon Jones a effectué un cri de chèvre pour montrer qu’il était bien le meilleur.

La suite pour Jones ? Un combat l’attend face à Stipe Miocic au mois de juillet. «On fait ce que les fans veulent ! J’ai vraiment envie de t’affronter, de te battre», a lancé Bones à l’Américain d’origine croate présent dans la salle. Même si beaucoup de fans rêvent d'un Jon Jones-Francis Ngannou.

