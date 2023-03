UFC : la réaction de Ciryl Gane après sa défaite incroyable contre Jon Jones

Battu par Jon Jones en deux minutes à l’UFC 285, Ciryl Gane a enregistré une défaite rageante et marquante. Le Français s’est confié quelques minutes après ce revers contre le GOAT.

En deux minutes, le rêve du «Bon Gamin» de devenir le premier champion français UFC de l'histoire s'est évaporé lors d’une soumission au premier round infligé par «Bones» dans l’octogone de Las Vegas.

Après cette deuxième défaite pour le titre, après celle de janvier 2022 contre Francis Ngannou, Ciryl Gane s’est confié.

«Je suis énervé après moi-même, a-t-il confié. On m'a accordé cette chance de combattre, j'avais peu de temps pour me préparer, mais avec mon équipe on a beaucoup travaillé pour ce moment. Et je n'ai pas eu les bons réflexes durant le combat. Tout est décevant. Je suis vraiment en colère.»

«Qu’est-ce que tu veux que je dise ? Je suis fâché contre moi-même, a-t-il confié à UFC France. Très fâché contre moi-même. Ce n’est même pas une question de déception, le sentiment c’est que je suis très fâché contre moi-même. J’ai l’impression d’avoir fait perdre du temps à ma team, à mes sparring partners avec qui j’ai bossé. On a énormément bossé, on a fait tout ce qu’il fallait faire, et c’est pas ressorti pendant le combat.»

Ciryl Gane réagit à chaud après sa défaite à l'#UFC285 pic.twitter.com/iXC8Omz4gM — UFC France (@UFCFRA) March 5, 2023

Alors que Jon Jones est apparu totalement dominateur au sol, le natif de La Roche-sur-Yon n’a pas cherché d’excuses. «Il m’a manqué les bons réflexes sur le ‘ground game’. Alors Jones a fait les choses qu’il fallait faire, étape par étape, parce qu’il a un très bon sol. Il a essayé de prendre mon dos, il n’a pas réussi, je me suis retourné. Ensuite il est passé sur la guillotine. J’ai senti qu’il ne l’avait pas au début, donc j’ai pris mon temps, puis je me suis dit que ce n’était pas bon que je reste dans cette position, a-t-il analysé.

Concernant son avenir, Ciryl Gane, qui avait reçu pas mal de critiques concernant son manque de travail lorsqu’il ne combattait pas, a indiqué qu’il allait retourner à l’entraînement rapidement. «Maintenant il faut savoir laisser ça derrière nous et retourner très vite à la salle. Ce qui est fait est fait. On ne peut rien changer au passé. Il faut se tourner vers l’avenir. La suite ? Retourner à la salle», a-t-il conclu.

Quelques minutes plus tard, devant la presse, l'élève de Fernand Lopez a d'ailleurs indiqué que cette défaite était très douloureuse.

Plongez dans l'univers des sports de combat avec l'arène podcast