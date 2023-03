Athlétisme : un athlète espagnol victime d’un traumatisme crânien après une lourde chute

Victime d’une lourde chute, dimanche, lors de la finale du 60m haies des Championnats d’Europe d’athlétisme en salle à Istanbul (Turquie), l’Espagnol Enrique Llopis souffre d’un traumatisme thoracique et crânien, ainsi que d’une commotion cérébrale.

Un dernier obstacle fatal. Engagé sur la finale du 60m haies des Championnats d’Europe d’athlétisme en salle, organisé à Istanbul (Turquie), Enrique Llopis a été victime d’une très lourde chute au moment de franchir la 5e et dernière haie. Le jeune athlète espagnol (22 ans), qui a perdu connaissance, est resté pendant de longues minutes allongé sur la piste. Alors que l’inquiétude a rapidement gagné l’ensemble des personnes présentes, il a reçu les premiers soins des médecins de l’organisation avant d’être évacué dans un hôpital, où il a passé la nuit en observation.

DURA CAÍDA DE QUIQUE LLOPIS





El vallista de Bellreguard @llopis110 sufre una caída dolorosa en la final de los 60mv del Europeo



Los sanitarios se ven obligados a sacar a Llopis en camilla e inmovilizado.



Esperemos que no sea nada…@atletismoRFEA @atletismoplayas @teledeporte pic.twitter.com/7IYYKguSAw — RadioGandia Deportes (@DeportesGandia) March 5, 2023

Les examens effectués ont révélé que Enrique Llopis souffrait d’un traumatisme thoracique et crânien ainsi que d’une commotion cérébrale. «Les premiers examens radiologiques ne montrent aucune lésion neurologique ou osseuse», a indiqué le docteur Juan Manuel Alonso. L’entraîneur espagnol José Peiro s’est lui aussi montré rassurant sur l’état de santé de l’athlète. «Il semble que Llopis va bien. Il a subi une commotion cérébrale mais il a rapidement repris conscience et se plaint de douleurs musculaires, c’est normal et cela montre qu’il va bien. L’important, c’est qu’il n’ait pas de blessures graves.»

Dans un message vidéo, depuis son lit d’hôpital, Enrique Llopis a également donné des nouvelles positives. «Tous les tests se sont bien passés, maintenant il est temps de récupérer», a-t-il confié. Un moindre mal au regard de la frayeur suscitée par sa terrible chute.