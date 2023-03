MMA : le PSG va-t-il bientôt lancer son académie ?

Le PSG va-t-il se lancer dans le MMA, discipline de Ciryl Gane et Cédric Doumbé notamment ? C’est en tout cas ce que certaines rumeurs disent depuis quelques jours.

Alors qu’il n’en finit plus de se faire un nom à l’international avec les grandes stars qu’il attire sur le terrain (Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappé, etc) et le développement de la marque «Paris», le club de la capitale pourrait toucher un autre public en se lançant dans les arts martiaux mixtes.

En effet, selon le consultant MMA Therealbouloux, le Paris Saint-Germain serait en train de fonder sa propre équipe, le PSG MMA. «Selon mes sources, une nouvelle team serait en train de voir le jour, le ‘PSG MMA’», a posté le consultant.

LE PSG DANS LE MMA ?





Quelques heures après le tweet de @TheRealBoulox affirmant que le PSG ouvrira une structure MMA avec Khabib, Ali Abdelaziz envoie un tweet qui pourrait s’agir d’une confirmation. pic.twitter.com/NUtASufpxK — La Sueur (@LaSueur_off) March 6, 2023

Selon lui, Khabib Nurmagomedov, ancien champion de l’UFC devenu entraîneur et Ali Abdelaziz, manager de nombreux combattants MMA, seraient de la partie. Ce dernier a d’ailleurs posté un tweet avant de le supprimer : «France, on arrive.»

Après le football, le handball, le esport et le judo, ce serait donc au tour du MMA. Et si le futur champion français de l’UFC sortait du PSG ?

