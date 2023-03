«Nous sommes capables de renverser la situation» : Lionel Messi confiant avant Bayern Munich-PSG

Lionel Messi s’est confié ce lundi 6 mars, à l’approche du huitième de finale retour de Ligue des champions Bayern Munich-PSG, en indiquant que son équipe était bien préparée.

«La Pulga» est prête. Dans une interview publiée par le PSG, Lionel Messi s’est confié ses dernières semaines. Il a évoqué sa première victoire en Coupe du monde avec l’Argentine face à l’équipe de France de son coéquipier Kylian Mbappé, mais surtout le huitième de finale retour contre le Bayern Munich, ce mercredi 8 mars (21h sur Canal+).

Et malgré la défaite au match aller sur la plus petite des marges (0-1), le 14 février dernier, l’ancienne gloire du FC Barcelone s’est montrée confiante.

«Je pense que dans les derniers matchs nous nous sommes améliorés, avec la victoire contre Marseille qui nous a renforcés. Maintenant on va essayer de retourner la situation face au Bayern et passer au prochain tour, a indiqué Lionel Messi. […] C’est important d’entrer dans le match de cette manière. Avant cela, nous n’étions pas dans notre meilleure forme mais je pense que ces deux victoires importantes vont renforcer l’équipe. Ce sera un match très difficile, comme à l’aller, cela va se jouer sur des détails. C’est un stade où il est très difficile de gagner mais je pense que nous sommes bien préparés et que nous sommes capables de renverser la situation.»

Dans cette interview, l’Argentin a également confié qu’il se sentait beaucoup mieux dans son nouveau club et à Paris.

«Oui, je me sens vraiment très bien. Comme je l’ai dit plusieurs fois, la première saison j’ai eu besoin d’un temps d’adaptation, pour plusieurs raisons. Mais cette saison, j’ai commencé différemment, avec beaucoup d’espoirs, d’enthousiasme. Je m’habitue mieux à la ville, au club, à ce que représente Paris. J’apprécie vraiment la manière dont se déroule la saison.»