Bayern Munich-PSG, huitième retour de Ligue des champions : à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Le PSG affronte le Bayern Munich, mercredi 8 mars, en huitième de finale retour de Ligue des champions. Voici le programme TV complet.

Battu à l’aller au Parc des Princes (0-1), le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich, à l'Allianz Arena, ce mercredi 8 mars, pour les huitièmes de finale retour de Ligue des champions (21h sur Canal+).

En forme après des victoires à Marseille (0-3) et contre Nantes (4-2) en Ligue 1, Paris veut désormais aller chercher sa qualification pour les quarts de finale de la C1 contre les Bavarois.

Paris favori pour Kylian Mbappé

Si le match aller a laissé quelques regrets, la fin de rencontre a surtout laissé beaucoup d’optimisme avant ce déplacement. Privés de Kylian Mbappé, qui revenait de blessure, pendant la première heure de jeu, les hommes de Christophe Galtier ont affiché un visage totalement différent dès son entrée. Ils ont dominé les Allemands jusqu’à la fin du match.

«Je pense qu’il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Chacun doit bien manger, bien dormir et se préparer au maximum. Nous avons vu que, quand nous jouons un football offensif et que nous allons de l’avant, ils ne sont pas à l’aise. Nous allons là-bas pour gagner et nous qualifier», avait confié le meilleur buteur de l’histoire du PSG après le match aller. Il avait également indiqué que Paris était toujours favori malgré le but de retard à l'issue de la rencontre.

le Programme TV

Bayern Munich-PSG

Huitième de finale retour de Ligue des champions

Mercredi 8 mars

21h sur Canal+