Boxe : comment Tony Yoka s'est reconstruit après sa défaite contre Martin Bakole

Le boxeur français Tony Yoka remonte sur le ring ce samedi 11 mars à Paris contre Carlos Takam, un peu moins d’un an après sa première défaite contre Martin Bakole. Voici comment il s’est reconstruit.

Dix mois après sa première et unique défaite en carrière professionnelle contre Martin Bakole, Tony Yoka va remonter sur le ring samedi, à Paris, contre Carlos Takam. Un rebond attendu pour le champion olympique qui a mis du temps à se reconstruire après son énorme désillusion.

«J'ai hâte de reboxer. J'ai envie de montrer que j'ai bossé, que j'ai eu une défaite, certes, mais que je peux rebondir par rapport à ça, a déclaré lundi à la presse Tony Yoka (30 ans). C'est compliqué quand on sort d'une défaite comme j'ai subi l'année dernière.»

De son propre aveu, dans un documentaire publié il y a quelques semaines sur Canal+, le boxeur a confié qu’il a passé de très mauvais moments après ce fameux soir de mai lorsqu’il est tombé, aux points, sous les coups du Congolais à Bercy.

«Pendant plusieurs mois, je ne voulais voir personne. J’étais à Paris, cloîtré, a confié Tony Yoka. J’avais besoin d’être seul. J’avais besoin de couper, de ne voir personne… parce qu’une fois que j’en sortirai, j’en sortirai grandi.»

Je l'ai très mal vécu

La réflexion sur son avenir, sur ce qu’il souhaite accomplir, l’égo touché mais aussi les conseils d’amis et d’anciens champions l’ont aidé. L’ancien champion de boxe Brahim Asloum est ainsi venu le voir après sa défaite, dans le vestiaire. «Ça m’a fait du bien, a confié le Parisien qui s’entraîne toujours aux Etats-Unis avec Virgil Hunter. Il m’a parlé de sa première défaite et comment il est devenu champion du monde ensuite (en 2007). Ça fait du bien d’entendre ce genre de discours.»

Yoka a ensuite mis du temps avant de réellement reprendre confiance. «J'ai remis les gants en doutant de moi, a-t-il avoué à L’Equipe. J'avais du mal à prendre des risques. Je m'étais construit sur un personnage qui gagne. Tu crois en la puissance de tes poings et puis, soudain, il y a un type face auquel ça ne marche pas. Il m'a fallu un mois de sparring pour reprendre confiance.»

Tony Yoka est également revenu sur cette défaite contre Martin Bakole. Il avoue ne pas s’être préparé comme il se doit à cause de problèmes extra sportifs. «J’étais dans une mauvaise passe, a-t-il affirmé au quotidien sportif. Après mon divorce (avec Estelle Mossely), je me suis retrouvé aux Etats-Unis. Mes enfants me manquaient terriblement. Je l’ai très mal vécu. Je me disais ’pourquoi tu fais tout ça ?’, je m’entraînais sans savoir pourquoi. Rien n’allait. Au premier round face à Bakole, mon nez s’est repété. Je voyais double.»

Désormais, le boxeur tricolore veut renouer avec la victoire contre un adversaire de très grande qualité et relancer sa marche vers le titre mondial auquel il croît toujours. «Bien sûr que oui, je peux aller chercher ce titre de champion du monde», a-t-il lancé à Canal+. La bête est de retour. Prête à rugir sur le ring ce samedi contre le Lion indomptable Carlos Takam.

