Football : Younes Belhanda gifle un adversaire en plein match en Turquie (vidéo)

Younes Belhanda, ancien joueur de Montpellier et qui évolue actuellement à l’Adana Demirspor en Turquie, a été exclu ce dimanche 12 mars après avoir giflé son adversaire en plein match.

La VAR l’a rattrapé. Auteur d’un craquage en plein match entre son équipe Demirspor et Trabzonspor, l’ancien milieu de terrain de Ligue 1 Younes Belhanda a été exclu ce dimanche après intervention de la VAR.

L’international marocain (33 ans), champion de France 2012 avec le MHSC - il avait terminé meilleur espoir et plus beau but de la saison à l'époque -, a adressé une gifle à un adversaire qui cherchait à gagner un peu de temps. L’action s’est déroulée à la 20e minute de jeu alors que Trabzon menait au score (1-0).

Younès Belhanda perd son sang froid et gifle un adversaire !



Carton rouge pour le Marocain !https://t.co/u0OcD5JJY7 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) March 12, 2023

Après une première poussette sur le latéral droit brésilien Bruno Peres, Belhanda envoie une gifle de la main gauche sur le visage de son adversaire. Un incident qui va entraîner une échauffourée ce qui va pousser l’officiel à consulter la VAR. Réduit à dix, l'Adana Demirspor s’est finalement incliné 4-1.