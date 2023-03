Football : Paul Pogba encore blessé et absent plusieurs semaines

Forfait, dimanche, pour le match de la Juventus Turin contre la Sampdoria Gênes en Serie A, Paul Pogba est à nouveau blessé et pourrait être absent au moins trois semaines.

Nouvelle rechute pour Paul Pogba. Attendu, dimanche soir, avec la Juventus Turin pour affronter la Sampdoria Gênes en Serie A (26e journée), le milieu de terrain tricolore était finalement forfait en raison d'un problème musculaire et n'a pas pris part à la victoire de son équipe (4-2). Dans un communiqué, publié ce lundi, le club italien a indiqué que l'international français souffrait d'une «déchirure bénigne de l'adducteur de la cuisse droite». Si la durée de son absence n'a pas été précisée, il pourrait être éloigné des terrains au moins trois semaines, même s'il a déjà «entamé le processus de rééducation en vue de reprendre la compétition».

Medical Update | Pogba and Bonucci — JuventusFC (@juventusfcen) March 13, 2023

Cette nouvelle indisponibilité et la fragilité de l'ancien mancunien ne manquent pas d'agacer les dirigeants de la Juventus et son entraîneur Massimiliano Allegri. «Il faut qu'il se relève et qu'il veuille redevenir ce qu'il était avant», a lancé le coach italien, qui a également confié que Paul Pogba s'était blessé en tirant des coups-francs à l'entraînement.

opéré du genou droit en septembre

Le joueur français va donc encore devoir prendre son mal en patience, lui qui avait déjà été éloigné des terrains pendant de longs mois après une blessure au genou droit. Opéré en septembre dernier, il avait dû renoncer à la Coupe du monde au Qatar avec l’équipe de France et n’avait fait son retour à la compétition que fin février. Il avait joué quelques minutes lors du derby contre le Torino (4-2) puis face à l’AS Roma la semaine passée (défaite 0-1) avant d'être écarté du groupe turinois, jeudi dernier, pour le 8e de finale aller de la Ligue Europa pour raison disciplinaire après être arrivé en retard lors de la mise au vert.

Alors que Didier Deschamps doit annoncer, ce jeudi, sa liste des joueurs retenus pour le début des éliminatoires à l’Euro 2024 et les deux matchs contre les Pays-Bas (24 mars) et en Irlande (27 mars), Paul Pogba (91 sélections) n'a aucune chance d’être appelé, lui qui n’a plus porté le maillot des Bleus depuis bientôt un an (29 mars 2022) et un match amical contre l’Afrique du Sud (5-0).