Football : le gardien du Bayern Munich a offert 700 kilos de chocolat à un coéquipier pour son sauvetage contre le PSG

Le gardien du Bayern Munich Yann Sommer a fait livrer 700 kilos de chocolat à son coéquipier Matthijs de Ligt pour son sauvetage contre le PSG en 8e de finale retour de la Ligue des champions.

Parole tenue ! Comme il l’avait promis, à l’issue du 8e de finale retour de la Ligue des champions contre le PSG, Yann Sommer a fait livrer 700 kilos de chocolat à son coéquipier Matthijs de Ligt pour son sauvetage miraculeux devant Vitinha. Peu avant la pause sur la pelouse de l’Allianz Arena, mercredi dernier, l’international portugais avait subtilisé le ballon au portier du Bayern Munich avant de tirer dans le but vide. Mais Matthijs de Ligt était revenu de nulle part pour tacler et éviter que le ballon ne franchisse la ligne de but, empêchant le club parisien d’ouvrir le score.

LE chocolat livré à une oeuvre caritative

Conscient qu’un but du PSG aurait pu changer le cours de la rencontre, le gardien suisse avait été reconnaissant envers son coéquipier néerlandais au coup de sifflet final. «Je vais lui mettre un camion de chocolat suisse devant sa porte, parce qu’il a su réfléchir de manière exceptionnelle. Si le ballon va au fond, le match peut totalement tourner», avait déclaré Yann Sommer. Et des paroles, il est passé aux actes dès le lendemain de la rencontre.

Le portier helvète a commandé pas moins de 700 kilos de chocolat au lait auprès du fabricant suisse Kägi, soit l’équivalent de quatre palettes. Et si l’imposant chargement, parti de Suisse, est bien arrivé à Munich après trois heures et demie de route, selon le quotidien régional bavarois Müchner Merkur, il n’a pas été remis directement à Matthijs de Ligt. Mais il a été livré à une œuvre caritative sur les recommandations du Bayern Munich. Un don évidemment bienvenu et accueilli à bras ouverts par l’association qui a fait en sorte de répartir ce chocolat sur sa trentaine de dispensaires.