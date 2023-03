PSG : l’ancien attaquant Guillaume Hoarau travaille dans une mairie à La Réunion

Quelques mois après avoir mis un terme à sa carrière, l’ancien attaquant du PSG Guillaume Hoarau est retourné sur son île natale de la Réunion, où il travaille désormais dans la mairie d’une petite ville avec la volonté d’ouvrir une académie de football.

C’est le début d’une nouvelle vie. Après une ultime aventure au FC Sion en Suisse, Guillaume Hoarau a mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel l’été dernier. Et alors qu’il fêtera ses 40 ans le 5 mars prochain, l’ancien attaquant du PSG (2008-2013), également passé par Le Havre, Gueugnon, Bordeaux ou encore les Young Boys de Berne (Suisse), a décidé de retourner sur son île natale de La Réunion. S’il n’a pas été simple pour lui de tourner la page du monde professionnel, il a fait ce choix «pour rendre quelque chose à (s)on île» qu’il avait quittée il y a une vingtaine d’années, comme il l’a confié dans une interview au Parisien.

Un projet d'académie de football

Et, depuis son retour aux sources, l’ancien international tricolore a trouvé un poste dans une mairie. «Je bosse dans une petite mairie, L’Étang-Salé, où je suis directeur des sports et où je côtoie des gens normaux», a-t-il indiqué, en expliquant en détail sa mission et les raisons qui l’ont poussé à rester actif. «Mon boulot est de redynamiser l’aspect sportif de la ville. (…) Je sais bien que, pour beaucoup, le footballeur, quand il arrête, il est plein d’argent et profite. Moi, je sais que l’argent ne fait pas tout. Il me faut le contact avec les vrais gens. De ce que j’appelle, avec beaucoup de respect, le peuple.»

Mais Guillaume Hoarau est également revenu à La Réunion car il est animé par la volonté de «partager» et de «monter une académie de foot». Mais il ne veut pas se lancer seul et attend d’être accompagné pour lancer son projet. «Pour mon académie de football, j’essaie de monter une équipe, car je ne veux pas être tout seul. Cela me motive», a ajouté celui qui est également un grand amateur de musique. L’appel est lancé.