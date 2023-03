Ligue des champions : l’incroyable quintuplé d’Erling Haaland contre le RB Leipzig (vidéo)

Erling Haaland a inscrit un retentissant quintuplé ce mardi soir lors de la large victoire de Manchester City contre le RB Leipzig (7-0), en huitième de finale retour de Ligue des champions.

C’était le show Haaland à l’Etihad Stadium. Le Norvégien s’est offert un quintuplé lors de la démonstration de Manchester City contre les Allemands du RB Leipzig mardi soir en Ligue des champions.

Erling Haaland a d'abord transformé un pénalty généreux pour ouvrir le score (22e) avant de s’offrir un doublé deux minutes plus tard (24e). Avant la pause, l’ancien attaquant du Borussia Dortmund a profité d'une tête de Rodri ayant touché la barre et roulé sur la ligne pour s'offrir le triplé (45e+2).

Sa sortie, une déception

Au retour des vestiaires, le «Cyborg» a remis ça en ajoutant deux réalisations à son compteur en reprenant des ballons mal repoussés par la défense ou le gardien adverse (53e et 57e).

Il est ainsi devenu le troisième auteur d'un quintuplé dans un match de C1 après Lionel Messi et Luiz Adriano. Mais la déception était tout de même présente, surtout pour les spectateurs de l'Etihad à sa sortie, à la 63e, alors qu'un sextuplé aurait été inédit.

Aucun joueur n'a jamais marqué plus de 5 buts en Ligue des Champions





Erling Haaland en veut-il à Guardiola de l'avoir fait sortir ? #MCIRBL | #UCL pic.twitter.com/aY24GDdWKa — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) March 14, 2023

«Bien sûr que j'aurais aimé jouer davantage mais il y a d'autres joueurs», a de son côté commenté Haaland au micro de Canal+, tout en évoquant son «meilleur match à ce niveau».

Pep Guardiola s’est justifié de son côté. «Que dire ? Le problème c'est que dès qu'il ne marque pas deux ou trois buts dans un match, il est critiqué, a-t-il indiqué. C'est un immense compétiteur, il a marqué cinq buts et ce n'est pas une chose aisée. Aujourd'hui il a marqué 5 buts en 30 ou 35 touches de balles, c'est ce qu'on veut. (…) (Sur le remplacement de Haaland qui pouvait devenir le premier joueur à marquer 6 fois dans un match de C1) S'il y arrive à 22 ans sa vie sera ennuyeuse. Maintenant il peut le faire à l'avenir. Non j'ai fait le changement parce que le match était fini.»

Certains internautes sur Twitter ont indiqué ironiquement que Guardiola avait fait exprès de remplacer Haaland pour éviter qu'il ne batte le record de son ancien joueur et ami, Messi.

A noter qu’avec 39 buts en 36 matchs avec City il est d'ores et déjà le buteur le plus prolifique sur une saison de toute l'histoire du club, en battant un record qui remontait à 1928/1929 par un certain Tommy Johnson.