Football : la femme de Daniel Alves officialise leur rupture

Alors que Daniel Alves est toujours en détention provisoire, après les accusations de viol d’une femme de 23 ans, la compagne du Brésilien a officialisé leur rupture, mercredi 15 mars, sur son compte Instagram.

Elle a décidé de «clore un chapitre» et de tourner la page. En couple avec Daniel Alves depuis mai 2015, Joana Sanz a officialisé, mercredi, sa rupture avec le footballeur brésilien, accusé de viol par une jeune femme de 23 ans et en détention à Barcelone depuis le 20 janvier dernier, à travers une longue lettre postée sur son compte Instagram. «J’ai choisi comme partenaire de vie une personne qui à mes yeux était parfaite. Il a toujours été là quand j’avais le plus besoin de lui, m’a toujours soutenue dans tout, m’a poussée à grandir. Il était aimant et attentionné… C’est tellement difficile pour moi d’accepter que cette personne puisse me briser en mille morceaux», a écrit la mannequin espagnole.

Elle va néanmoins continuer de soutenir l’international brésilien de cette épreuve. «Malgré les dommages qu’il m’a causés, je suis toujours là à ses côtés. Je suis toujours et je continuerai d’être avec lui, mais d’une manière différente. Je l’aime et je l’aimerai toujours. Celui qui dit que l’amour est oublié se trompe ou n’a jamais vraiment été aimé. Le pardon rend libre, alors je vais garder la magie de cette période et clore un chapitre de ma vie qui a commencé le 18/05/15», a-t-elle ajouté.

Incarcéré dans un établissement pénitentiaire de Barcelone depuis bientôt deux mois, Daniel Alves est accusé de viol par un jeune femme de 23 ans, dans les toilettes d’une boîte de nuit barcelonaise, le 30 décembre dernier. Face à ces accusations, le défenseur a changé à plusieurs reprises de version. Dans un premier temps, il a assuré ne pas connaître la jeune femme, puis il a déclaré l’avoir simplement croisée dans l’établissement nocturne. Confronté aux images de vidéosurveillance, il a avoué des attouchements avant de finalement reconnaître une relation sexuelle par pénétration. Mais selon lui, elle était consentie.

Il y a un mois, il a vu sa demande de libération être refusée par un tribunal de Barcelone. Ce refus a été motivé par le «risque élevé de fuite lié à la peine élevée qui peut lui être imposée dans cette affaire». La justice espagnole craignait qu’en cas de libération, Daniel Alves ne quitte précipitamment l’Espagne pour rentrer au Brésil grâce à ses moyens financiers, alors qu’aucun accord d’extradition n’existe entre les deux pays.