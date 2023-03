Rugby : une grande majorité des Français voit le XV de France remporter la Coupe du monde 2023

Plus de 70% des Français voient le XV de France remporter la Coupe du monde 2023, organisée dans l’Hexagone à partir de septembre prochain (8 septembre-28 octobre), selon un sondage Odexa pour RTL et Winamax.

Le XV de France n’a pas remporté un deuxième tournoi des 6 Nations consécutif malgré une dernière victoire contre le pays de Galles (41-28). Mais il a encore séduit, à l’image de son succès historique décroché en Angleterre (10-53). Avec leurs résultats, les hommes de Fabien Galtié se sont affirmés encore un peu plus parmi les favoris pour la prochaine Coupe du monde, qui sera organisée en France (8 septembre-28 octobre). Et à moins de six mois du début de la compétition, une grande majorité des Français voit même les Bleus conquérir leur premier titre mondial dans l’Hexagone.

Un choc contre la Nouvelle-Zélande pour commencer

Selon un sondage Odexa pour RTL et Winamax, ils sont 72% à penser que la France sera sacrée le 28 octobre prochain, soit 8 points de plus que le mois dernier. Et la confiance est encore plus importante dans les rangs des amateurs de rugby. Pas moins de 86% d’entre eux imaginent les Tricolores être couronnés (2 points de plus que le mois dernier).

Et pour décrocher le Graal, le XV de France pourra compter sur son capitaine Antoine Dupont, considéré comme le meilleur joueur de cette équipe aussi bien pour les Français (44%) que pour les amateurs de rugby (66%). Le demi de mêlée devance Romain Ntamack (24%, 33%), Thomas Ramos (21%, 29%) et Damian Penaud (20%, 27%).

Mais avant de penser à être sacré, le XV de France va devoir sortir d’un groupe composé de la Nouvelle-Zélande, l’Italie, l’Uruguay et la Namibie avec un choc contre les All Blacks pour commencer (8 septembre).