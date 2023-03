Ski : la «géante» Tessa Worley met un terme à sa carrière

Après dix-sept ans sur le circuit, Tessa Worley a décidé, ce dimanche 19 mars, de mettre un terme à sa carrière à l’âge de 33 ans, à l’issue du géant des finales de la Coupe du monde de ski à Soldeu (Andorre) terminé à la 11e place.

Les adieux d’une géante. A 33 ans, Tessa a dit stop et décidé de mettre un terme à sa carrière, ce dimanche, à l’issue du géant des finales de la Coupe du monde de ski organisées à Soldeu (Andorre). Et la skieuse du Grand-Bornand, qui a terminé à la 11e place pour sa toute dernière apparition, a tiré sa révérence avec l’un des plus beaux palmarès du ski français.

En 17 années sur le circuit, depuis ses débuts en février 2006, elle remporté 16 géants en Coupe du monde et décroché deux globes de la spécialité en 2017 et l’année dernière lors des finales de la Coupe du monde en France à Méribel. Elle a également glané deux titres mondiaux en 2013 et en 2017, ainsi qu’une médaille de bronze en géant en 2011 et une autre de bronze en parallèle en 2021. «Une reine tire sa révérence, merci pour tout Tessa Worley», a écrit sur son compte Twitter la Fédération française de ski.

Seule une médaille olympique manque à son armoire à trophées. Son meilleur résultat est une 7e place en géant aux Jeux Olympiques de PyeongChang (Corée du Sud) en 2018, alors qu’elle avait manqué les JO quatre ans plus tôt à Sotchi (Russie) en raison d’une blessure au genou droit. Les blessures ont émaillé sa carrière, qui restera toute de même marquée par une très belle régularité. Et sa décision de raccrocher les skis va laisser un grand vide en équipe de France féminine. Mais aussi sur le circuit, où elle était très appréciée.