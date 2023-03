Equipe de France : l'arrivée remarquée des Bleus à Clairefontaine (photos)

Les joueurs de l’équipe de France sont arrivés tour à tour à Clairefontaine, ce lundi 20 mars, pour le rassemblement des Bleus en vue des matchs des éliminatoires de l’Euro 2024. Un véritable défilé de mode.

C’est devenu un événement attendu par les «Twittos». Comme à leur habitude, les Tricolores retenus par Didier Deschamps pour les matchs de l'Equipe de France comptant pour les éliminatoires de l'Euro 2024 sont arrivés à Clairefontaine. Et ils ont offert un véritable défilé de mode.

Le premier à avoir fait son arrivée est l’un des novices de cette sélection : Brice Samba. Le gardien du RC Lens a posé ses bagages peu avant 11h.

Brice Samba, gardien du RC Lens. ©Icon Sport Olivier Giroud, attaquant de l'AC Milan. ©Icon Sport

Ont ensuite suivi, Jordan Veretout (OM) et Jean-Clair Todibo (OGC Nice) puis Benjamin Pavard (Bayern Munich), Alphonse Areola (West Ham) et Moussa Diaby (Leverkusen).

Alphonse Areola, gardien de West Ham. ©Icon Sport Eduardo Camavinga, joueur du Real Madrid. ©Icon Sport

Mike Maignan, le nouveau gardien numéro un de l’équipe de France, a fait son retour au «Château» six mois après sa blessure.

Mike Maignan, gardien de l'AC Milan. ©Icon Sport Antoine Griezmann, joueur de l'Atlético Madrid. ©Icon Sport

Kingsley Coman, réputé pour ses goûts très «fashion», est arrivé avec un manteau très particulier. Alors que Kylian Mbappé a opté pour le trench et le col roulé.

Kylian Mbappé, attaquant du PSG. ©Icon Sport Kinglsey Coman, joueur du Bayern Munich. ©Icon Sport Les frères Thuram, Khephren et Marcus. ©Icon Sport

Enfin, la fratrie Thuram, attraction de ce rassemblement, est arrivée. Les deux frères, Marcus et Khephren, qui marchent sur les traces de leur père Lilian, ont débarqué ensemble et les photographes ont immortalisé cet instant particulier pour eux deux et leur famille.

L'équipe de France affrontera les Pays-Bas, vendredi 24 mars, au stade de France, puis se rendra à Dublin, lundi 27 mars, pour rencontrer l'Irlande.