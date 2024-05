Football : impliqué sur 6 buts en 45 minutes, Lionel Messi marque l'histoire de la MLS

Ce dimanche matin, l'attaquant argentin Lionel Messi a réalisé une performance historique dans le championnat américain. Lors de la victoire (6-2) de l'Inter Miami contre le New York Red Bull, il a délivré cinq passes décisives et marqué un but en une période. Du jamais-vu.

Lionel Messi s'éclate à Miami. Ce dimanche, tard dans la nuit, l'ancien joueur du FC Barcelone et du PSG a grandement contribué à la victoire de son club contre les New York Red Bulls. Il a même réalisé une performance historique en étant impliqué sur les six buts inscrits par l'Inter Miami en une seule mi-temps.

Highlights | Watch all the goals of the night here: https://t.co/437gKM8QyX pic.twitter.com/ZuoCmnEta1 — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) May 5, 2024

Pourtant, la soirée avait mal débuté pour Lionel Messi et ses coéquipiers. À la pause, les joueurs de l'Inter Miami étaient menés au score (0-1). Mais à la sortie des vestiaires, le génie argentin a pris les choses en main. L'attaquant a délivré une première passe décisive sur le but égalisateur de Matías Rojas (48e), avant de marquer pour donner l'avantage a son club (50e).

Un seconde période dans l'histoire

Le show Lionel Messi a continué de plus belle avec une deuxième passe décisive pour Matías Rojas (62e), puis trois autres pour son coéquipier et ami Luis Suarez, qui a inscrit un triplé (69e, 75e, 81e). Une performance historique : jamais un joueur n'avait été impliqué sur six buts en une mi-temps en MLS, le championnat américain.

Le score final est sans appel (6-2) et permet à l'Inter Miami de consolider sa place de leader de la Conférence Est de la MLS. Avec dix buts et douze passes décisives en seulement huit matchs disputés, Lionel Messi est l'homme en forme de ce début de saison.