MotoGP : qu’est-ce que la «course sprint» qui fait son apparition cette saison ?

La MotoGP fait son retour ce week-end pour une nouvelle saison avec de nouvelles règles, dont la «course sprint». Voici ce qu’il faut savoir sur cette nouveauté.

Comme la Formule 1, la MotoGP va désormais avoir sa course sprint lors de cette nouvelle saison.

L’objectif de cette nouveauté est de relancer l'intérêt de la discipline et d'offrir une meilleure expérience pour les fans. A la différence de la F1, elle aura lieu lors de chaque week-end de Grand Prix.

Des points pour le championnat

Dans les faits, comment cela va-t-il s’organiser ? Les vendredis, rien ne change, les pilotes auront leurs deux séances d’essais libres. Mais elles seront plus longues : 45 minutes pour la première, une heure pour la seconde. La troisième séance d’essais libres se déroulera le samedi, pendant trente minutes.

Mais ensuite, il n’y aura plus de quatrième séance mais deux manches de qualifications suivies ensuite de la fameuse course sprint.

Les pilotes se placeront sur la grille en fonction de leurs résultats en qualifications. Cette course sprint correspond à 50% (ou environ) de la distance de la course du dimanche.

A noter que le résultat de la course sprint n’a pas d’incidence sur la grille de départ de la course du lendemain mais il distribue des points aux neuf premiers : 12, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point.