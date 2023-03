Basket : le célèbre constructeur automobile Oreca se lance dans le «3x3»

Oreca, célèbre constructeur et préparateur de voitures de course français, continue de se diversifier en devenant l’organisateur de l’étape de Coupe du monde de basket 3x3 qui aura lieu à Marseille cet été.

Des circuits automobiles aux parquets de basket 3x3, il n’y a qu’un pas. C’est en tout cas ce qu’Oreca fait savoir en devenant promoteur de la manche française du Fiba 3X3 World Tour, du 29 juin au 1er juillet à Marseille.

«L’opportunité s’est présentée en fin d’année dernière. Cela nous permet de poursuivre ainsi notre diversification, confie à CNEWS Raphaël de Chaunac, vice-président du groupe en charge de la partie e-commerce et événementiel. Nous sommes initialement dans le sport automobile comme tout le monde le sait. Mais nous avons déjà commencé à nous diversifier il y a quelques temps en touchant le rugby (plate-forme e-commerce de la Fédération française) et nous nous rapprochons du football.»

Raphaël de Chaunac, vice-président du groupe ORECA

Mais alors pourquoi le basket 3x3 ? «Ce qui nous a séduits, ce qui nous a plu, c'est qu’il s’agit d’un sport assez proche de ses fans, un sport de rue, urbain, très spectaculaire, très émotionnel comme la compétition automobile, confie Raphaël de Chaunac. Il y a également des valeurs humaines dans le basket 3x3 dans lesquelles on se retrouvent. Et surtout, le 3x3, il y a une histoire à raconter. C’est une jeune discipline olympique et l’an prochain, les JO seront en France donc être organisateurs de cet type d’événement, c’est important.»

Ancrer le 3x3 à Marseille

Cette étape sera d’ailleurs particulière puisqu’elle se déroulera à Marseille, à quelques kilomètres du site familial, situé à Signes dans le Var. «Nous sommes des locaux de l’étape, rappelle-t-il. C’était un point important, que ce soit la ville de Marseille. Oreca est juste à côté. On avait aussi cette envie de «délocaliser» un gros événement sportif. Marseille est quand même la deuxième ville de France.»

Si le 3x3 se joue évidemment plus souvent à l’extérieur, c’est finalement au Palais des sports de la cité phocéenne que l’événement aura lieu. «Le 3x3 peut se faire en intérieur, mais a vocation à vivre à l’extérieur. L’objectif pour nous, c'est de s’installer sur la durée. L’idée est d’inscrire le Fiba 3X3 World Tour dans la durée et de l’ancrer à Marseille», détaille Raphaël de Chaunac.

Oreca, qui a acquis les droits de cette manche française du Fiba 3X3 World Tour jusqu’en 2026, compte bien fidéliser et développer l’offre. Lors de ces trois jours, il y aura, en plus des compétitions, de nombreux show pour faire connaître la discipline et la développer au mieux. Une bonne nouvelle pour les 6.000 à 8.000 spectateurs attendus.

Et avec une expérience déjà grande dans l’événementiel automobile (Porsche Carrera Cup, Championnat de France FFSA GT), Oreca sait comment s’y prendre en termes d’organisation.