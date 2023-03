Boxe : un concerto de Tchaïkovski remplace l’hymne russe lors des championnats du monde amateur

Lors des championnats du monde de boxe, l’hymne russe a été remplacé par un concerto de Piotr Tchaïkovski, au moment d’une cérémonie de remise de médailles.

Au moment de recevoir sa médaille d’or pour son titre de championne du monde amateur des poids moyens, la boxeuse russe Anastasiia Demurchian n’a pas pu entonner l’hymne de son pays.

Sacrée championne du monde au KD Jadhav Indoor Hall de New Delhi (Inde), la Russe est montée sur le podium, et après avoir récupéré sa médaille, a attendu l’hymne de son pays. Mais c’est finalement le Concerto pour piano n°1 de Piotr Tchaïkovski qui a retenti.

Bit of confusion as this tune, which I am pretty sure isn't the national anthem plays at the victory ceremony of 70kg division won by of Anastasia Demurchian. Russian athletes haven't been allowed to have flag or anthem since 2022. This tournament was supposed to change that. pic.twitter.com/oHoMsyvqR8

