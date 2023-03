Éliminatoires Euro 2024 : l’équipe de France vient à bout de l’Irlande dans la douleur (0-1)

Trois jours après son festival contre les Pays-Bas (4-0), l’équipe de France est venue à bout de l’Irlande dans la douleur (0-1), ce lundi, lors de son 2e match des éliminatoires de l’Euro 2024, grâce à un magnifique but de Benjamin Pavard.

Comme attendu, le combat a été âpre, relevé, intense et indécis à Dublin. Mais l’équipe de France est venue à bout de l’Irlande (0-1), ce lundi, pour enchaîner une deuxième victoire consécutive dans les éliminatoires de l’Euro 2024. Un succès décroché dans la douleur face à une valeureuse équipe irlandaise qui a posé beaucoup plus de problèmes aux vice-champions du monde que les Pays-Bas, trois jours plus tôt, au Stade de France (4-0). En terre hostile, devant 50.000 supporters survoltés, la bande à Didier Deschamps a été sérieusement bousculée et a éprouvé de grandes difficultés à se montrer dangereuse.

Benjamin pavard et Mike Maignan en sauveurs

A l’image de son capitaine Kylian Mbappé, parfaitement muselé par la défense irlandaise et beaucoup moins en vue que face aux Néerlandais. Et elle a eu besoin d’un exploit personnel, venu du pied droit de Benjamin Pavard, pour se sortir du piège tendu par leurs adversaires. En début de seconde période, le défenseur du Bayern Munich, qui retrouvait une place de titulaire sur le côté droit de la défense, a décoché une magnifique frappe, dont il a le secret, pour débloquer la situation (50e). Et ce but a résonné comme une revanche pour l’ancien lillois, mis de côté pendant la Coupe du monde au Qatar après avoir disputé le premier match face à l’Australie.

Il ne sait pas marquer autre chose que des beaux buts ! pic.twitter.com/lWr4NrYuof — Equipe de France (@equipedefrance) March 27, 2023

Cette réalisation valait bien une chaleureuse accolade, au moment de son remplacement (81e), de Didier Deschamps, qui lui a maintenu sa confiance. «Il a eu une période moins heureuse, mais il est là. C’est lui qui nous fait gagner le match. N’importe quel joueur peut avoir une période plus difficile, mais ce n’est pas pour ça que je vais lui enlever ma confiance», a confié le patron des Bleus à l’issue de la rencontre. Et Benjamin Pavard n’a pas été le seul à être félicité.

Autre grand artisan du succès tricolore, Mike Maignan, qui avait détourné un pénalty contre les Pays-Bas, a lui aussi eu droit aux honneurs pour ses deux parades de grande classe réalisées dans les ultimes instants de la rencontre (89e, 90e). «Ça nous permet de garder trois points. Ce n’est pas évident de prendre la succession de Hugo (Lloris) qui avait fait des choses extraordinaires avec nous. Mais Mike dégage beaucoup de force, comme les joueurs qui sont devant lui», a déclaré Didier Deschamps.

On en parle de CET arrêt !?



@mmseize pic.twitter.com/M1aX6WSXyY — Equipe de France (@equipedefrance) March 27, 2023

Après ce rassemblement parfait sur le plan comptable, avec six points en poche face aux deux adversaires les plus coriaces du groupe B, les Bleus se retrouveront au mois de juin pour deux nouveaux matchs contre Gibraltar (16 juin) et la Grèce (19 juin). Avec pour objectif de réaliser un nouveau carton plein.