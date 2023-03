Equipe de France : pourquoi Antoine Griezmann s’est-il teint les cheveux en rose ?

Depuis le début de l’année, Antoine Griezmann arbore une nouvelle coupe avec les cheveux teints en rose. Une couleur choisie après un vote avec sa femme et ses enfants.

Il ne passe pas inaperçu sur le terrain. Depuis le début de l’année 2023, Antoine Griezmann se distingue pour son nouveau look capillaire, et surtout sa nouvelle teinture.

Après le blond pendant la Coupe du monde, le nouveau vice-capitaine des Bleus arbore une chevelure rose fluo depuis son retour du Qatar.

Une couleur qui détonne et qui a fait son effet au moment de retrouver ses coéquipiers en équipe de France et Didier Deschamps au château de Clairefontaine.

Le choix entre le bleu et le rose

Et bien qu'extravagante, elle a été choisie à l’issue d’un vote avec sa femme et ses trois enfants. «Ça se jouait entre le bleu et le rose. J’ai trois filles à la maison (ses deux filles et sa femme) et nous ne sommes que deux garçons (lui et son fils). Nous avons voté et le rose a gagné», a-t-il confié dans une vidéo publiée par l’Atlético Madrid en janvier dernier. Mais ce n’est pas la première fois qu’il opte pour une coupe excentrique.

Depuis le début de sa carrière, Antoine Griezmann a eu une multitude de styles capillaires, comme un certain David Beckham pour lequel il n’a jamais caché son admiration. Il porte d’ailleurs le numéro 7 et des maillots à manches longues en hommage à l’ancienne star de Manchester United. Et ses différentes coupes de cheveux sont aussi un moyen de partager son état d’esprit. «C’est comme ça que tu peux voir si je suis heureux ou non», avait-il ajouté dans la vidéo du club espagnol.

Difficile pour lui de ne pas l’être en ce moment. Après un début de saison compliqué, il revit sous le maillot de l’Atlético Madrid, où il est plus que jamais indispensable et décisif, avec trois buts et deux passes décisives en Liga lors de ses cinq derniers matchs. Il a également retrouvé le chemin des filets avec les Bleus face aux Pays-Bas (4-0), après plus d’un an de mutisme. C’est ce qu’il s’appelle voir la vie en rose.