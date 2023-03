Football : quel joueur détient le record de sélections ?

Cristiano Ronaldo est entré un peu plus dans l’histoire du football. Un an et demi après avoir battu le record du nombre de buts en sélection (122 buts), l’attaquant est devenu le recordman du nombre de sélections.

Il n'est pas prêt de s'arrêter. Cristiano Ronaldo a établi un nouveau record mondial de sélections en équipe nationale masculine en disputant son 197e match avec le Portugal face au Liechtenstein, ce jeudi à Lisbonne, pour les qualifications à l’Euro-2024.

L'attaquant de 38 ans, évoluant dans le club saoudien d’Al-Nassr, était titulaire au coup d’envoi de cette première rencontre de la campagne qualificative de la Seleção vers le championnat d’Europe organisé en Allemagne et a ainsi doublé le Koweïtien Bader Al-Mutawa (196) avec qui il partageait ce record jusqu'alors.

En France, c'est Hugo Lloris qui occupe la tête du classement, avec 145 sélections devant l'ancien défenseur emblématique des Bleus Lilian Thuram (142).

Le top 5 des joueurs avec le plus de sélections

1. Cristiano Ronaldo (Portugal) : 198 sélections

2. Bader Al-Mutawa (Koweït) : 196 sélections

3. Soh Chin Ann (Malaisie) : 195 sélections

4. Ahmed Hassan (Égypte) : 184 sélections

5. Ahmed Moubarak (Oman) : 182 sélections