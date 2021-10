Vidéo : Cristiano Ronaldo et Khabib, un sulfureux tête contre tête

Khabib Nurmagomedov, de passage à Manchester pour assister à un match, s’est offert un tête-à-tête marquant avec Cristiano Ronaldo.

Retraité des octogones de l’UFC, l’ancien champion du monde MMA invaincu (29 victoires en autant de combats) s’est tourné vers le métier d’entraîneur mais également vers le football. Grand fan de ballon rond, le Daghestanais aime se rendre dans les stades de foot des grands clubs. Après notamment le Parc des Princes pour le PSG, et Santiago-Bernabeu pour le Real Madrid, il s’est rendu cette semaine à Old Trafford.

Khabib Nurmagomedov a ainsi assisté au match nul de Manchester United contre Everton (1-1) et en a profité pour rencontrer les joueurs, l’entraîneur et Sir Alex Ferguson. Mais également Cristiano Ronaldo évidemment.

Et les deux hommes se sont chamaillés gentiment. Sur les photos et vidéos publiées, on aperçoit Cristiano Ronaldo voulant prendre Khabib à la lutte puis les deux amis se sont ensuite collés front contre front avant une accolade très amicale.

«Il est le meilleur de tous les temps, a posté Khabib au sujet du Portugais. Continue comme ça champion, tu es une inspiration pour des millions de gens à travers le monde.»

