Formule 1 : vers la fin des essais libres ?

Stefano Domenicali, patron de la Formule 1, a indiqué ce dimanche qu’il souhaiterait voir les séances d’essais libres disparaître.

Présent dimanche à Portimao (Portugal), pour la première manche 2023 du Championnat du Monde MotoGP, le PDG italien s’est exprimé sur l'organisation des week-ends en F1.

«Je suis en faveur de la suppression des séances d'essais libres, qui sont bénéfiques aux écuries, mais qui ne plaisent pas au public», a-t-il déclaré à la chaîne portugaise Sport TV à l'issue de la course, avant de parler de sa discipline.

Depuis son arrivée, il tente de redynamiser la F1

Une déclaration qui risque de faire grincer des dents dans les paddocks de Formule 1, alors que le deuxième Grand Prix de la saison se déroule ce week-end en Australie. Cette mesure serait en tout cas difficile à mettre en œuvre car elle nécessite, en plus de l'accord des équipes, l’aval de la FIA.

Ce n’est pas la première fois que Stefano Domenicali admet vouloir réduire le nombre de séances consacrées par les équipes aux essais libres avant une course. «Je pense qu’il est très important pour les fans de voir que chaque jour, il y a une raison de se battre sur la piste. Les essais libres sont très intéressants pour les ingénieurs et les pilotes. Mais en fin de compte, dans le sport, vous devez vous battre pour quelque chose», avait déclaré l’an dernier l’ancien patron de Ferrari.

«Il y a déjà des limites au calendrier pour les essais libres en dehors du week-end de course. Je serai donc très agressif pour avoir une séance d’essais libres le matin du vendredi et ensuite, à chaque fois que nous irons sur la piste, il y aura quelque chose à récompenser, avait-il également indiqué. Parce que dans cette optique, il y a de l’action, les gens sont toujours connectés pour comprendre ce qui se passe. Ce sera donc ma contribution à la discussion sur l’avenir. Chaque fois que nous serons sur la piste – avec le respect de la course de dimanche, qui doit toujours être la partie la plus importante – il devrait y avoir quelque chose à gagner en termes de points, en termes de récompenses. C’est mon avis.»

Depuis son arrivée à la tête de la F1, en 2021, Domenicali a tenté de rendre la discipline plus attractive, lançant notamment les courses sprint.