Formule 1 : l’ex-femme d’un ancien champion du monde arrêtée dans une affaire de drogue

Ancienne femme de Jenson Button, champion du monde de Formule 1 en 2009, Jessica Michibata a été arrêtée, mercredi 22 mars, par la police japonaise dans un hôtel de Tokyo pour possession présumée de drogue.

Jessica Michibata est connue dans le paddock de la Formule 1 pour avoir été la compagne de Jenson Button. Et la mannequin japonaise (38 ans) a refait parler d’aller après avoir été arrêtée, ce mercredi, pour possession présumée de drogue. Au moment de son arrestation par la police japonaise, l’ancienne femme du champion du monde britannique en 2009 séjournait avec une connaissance dans un hôtel de Tokyo, où elle était soupçonnée d’attendre la livraison de MDMA, selon «The Japan Times».

Dissimulée dans un colis arrivé de l’étranger et qui lui était destiné, la drogue aurait été interceptée par les autorités, qui ont procédé à l'arrestation de Jessica Michibata dans l'établissement. Cette dernière a nié les accusations à son encontre et clamé son innocence. «Nous ne sommes actuellement pas en mesure de contacter directement Michibata et collectons des informations pour confirmer les faits. Étant donné que l’incident fait l’objet d’une enquête policière, nous nous abstiendrons de divulguer d’autres détails», a commenté son agence.

Jessica Michibata et Jenson Button s’étaient rencontrés dans le bar d’un hôtel de Tokyo en 2008 avant de se marier six ans plus tard. Mais leur mariage n’a duré que quelques mois et ils ont décidé de divorcer au bout de seulement un an, restant néanmoins en bons termes.