Equipe de France : privés de Stade de France, où les Bleus vont-ils jouer leurs prochains matchs ?

Si l’équipe de France va affronter la Grèce au Stade de France mi-juin, elle va devoir trouver de nouvelles terres d’accueil pour ses futures rencontres en raison de la Coupe du monde de rugby et des préparatifs pour les Jeux Olympiques 2024 à Paris.

Elle va devoir trouver refuge ailleurs. Après un déplacement au Portugal pour affronter Gibraltar pour son 3e match des éliminatoires de l’Euro 2024 (16 juin), l’équipe de France sera opposée à la Grèce, trois jours plus tard, au Stade de France (19 juin). Et cette rencontre sera la dernière des Bleus dans l’enceinte de Saint-Denis pendant plus d’un an à cause de la Coupe du monde de rugby (8 septembre-28 octobre) puis des préparatifs pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris (26 juillet-11 août, puis 28 août-8 septembre 2024).

Six rencontes concernées

Pour trouver des enceintes susceptibles d’accueillir Didier Deschamps et ses joueurs, la Fédération française de football a lancé une consultation, adressée aux élus des territoires et aux présidents et directeurs généraux des clubs, avec notamment le détail du cahier des charges en termes d’installations et de modèles économiques, a indiqué L’Equipe. Parmi les exigences de la FFF, les stades doivent avoir une capacité d’au moins 25.000 places.

Au total, ce sont six rencontres des Tricolores qui doivent trouver un stade avec le match des éliminatoires de l’Euro 2024 contre l’Irlande (7 septembre), puis trois matchs amicaux (16 octobre 2023, puis entre le 18 et le 26 mars 2024) et deux rencontres de préparation à l’Euro en cas de qualification (entre le 3 et le 11 juin 2024).