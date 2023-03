Football : le centre d’entraînement de l’équipe d’Argentine rebaptisé au nom de Lionel Messi

Trois mois après le sacre de l’Albiceleste à la Coupe du monde au Qatar, l’Association argentine de football a rebaptisé, samedi 25 mars, le centre d’entraînement de son équipe nationale au nom de «Lionel Andrés Messi».

Un nouvel honneur pour Lionel Messi. Un peu plus de trois mois après le sacre de l’Albiceleste à la Coupe du monde au Qatar, l’Association argentine de football a rendu hommage à son capitaine en rebaptisant, ce samedi, le centre d’entraînement de la sélection masculine en son nom.

Situé dans la capitale Buenos Aires et précédemment appelé la Casa de Ezeiza, ce dernier se nomme désormais «Centre d’entraînement Lionel Andrés Messi».

Actuellement avec sa sélection, le septuple Ballon d’or était bien évidemment présent pour l’occasion, aux côtés du président de l’AFA Claudio Tapia et du sélectionneur Lionel Scaloni, et a lui-même dévoilé la plaque sur laquelle figure son nom. «Je suis très heureux, cet hommage est très spécial. Savoir que cet endroit va s’appeler Lionel Andrés Messi est quelque chose de magnifique», s’est félicité le joueur du PSG.

«Nous avons vécu un moment historique dans notre Casa de Ezeiza, qui sera rebaptisée à partir d’aujourd'hui Lionel Andrés Messi, en hommage au meilleur joueur du monde», a écrit de son côté le président Claudio Tapia sur Twitter. Et après avoir été renommés, les lieux vont être considérablement rénovés et modernisés. Un hôtel de trois étages, un centre d’entraînement technologique performant, une salle de récupération ainsi qu’un auditorium pour 360 personnes vont être construits autour des terrains existants.

Grand artisan du sacre de l’Argentine au Qatar, Lionel Messi a inscrit, jeudi dernier, le 800e but de sa carrière lors de la victoire en amical contre le Panama (2-0). Et il tentera de marquer le 100e sous le maillot de son pays, ce mardi, contre Curuçao pour entrer encore un peu plus dans l’histoire de l’Argentine.