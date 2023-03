Equipe de France féminine : quel sera le salaire d’Hervé Renard à la tête des Bleues ?

Après avoir démissionné de son poste de sélectionneur de l’Arabie Saoudite, Hervé Renard va devenir celui de l’équipe de France féminine. Avec un salaire beaucoup moins important.

Bientôt la fin d’un long feuilleton. Attendu depuis plusieurs semaines pour succéder à Corinne Diacre sur le banc de l’équipe de France féminine, Hervé Renard a été libéré de son contrat de sélectionneur de l’équipe d’Arabie Saoudite, qui courait jusqu’en 2025. Sa nomination à la tête des Bleues devrait intervenir d’ici à la fin de la semaine et le prochain Comité exécutif de la Fédération française de football, programmé ce vendredi.

Dix fois moins qu'en Arabie saoudite ?

Tout est déjà réglé ou presque concernant son arrivée. L’ancien entraîneur de Sochaux ou encore de Lille a déjà constitué son staff, composé de Laurent Bonadéi, Eric Blahic et David Ducci, et s’est mis d’accord sur ses conditions salariales. Et Hervé Renard a consenti un important sacrifice financier pour diriger les Bleues.

Alors qu’il percevait autour de 300.000 euros mensuels en Arabie Saoudite, d'après les informations de L'Equipe, Corinne Diacre était rémunérée à hauteur de 400.000 euros annuels. Des émoluments qui devraient plus ou moins être similaires au salaire d’Hervé Renard, qui touchera donc près de dix fois moins qu’en Arabie Saoudite.

L’ancien sélectionneur de la Zambie et de la Côte d’Ivoire doit signer un contrat jusqu’au 31 août 2024 avec deux principaux objectifs : la prochaine Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août) et les Jeux Olympiques 2024 à Paris (26 juillet-11 août). Et sa mission commencera avec deux matchs amicaux contre la Colombie (7 avril) et le Canada (11 avril).