Rugby : Antoine Dupont, élu meilleur joueur du tournoi des 6 Nations, égale le record de sacres

Pour la deuxième année consécutive, Antoine Dupont a été élu, ce mercredi 29 mars, meilleur joueur du tournoi des 6 Nations. Avec ce 3e trophée, le capitaine du XV de France a égalé le record de l’Irlandais Brian O’Driscoll.

2020, 2022 et maintenant 2023 ! Pour la 3e fois de sa carrière, Antoine Dupont a été élu, ce mercredi, meilleur joueur du tournoi des 6 Nations 2023 (26% des voix). Avec ce nouveau sacre, le demi de mêlée et capitaine du XV de France a égalé le record de l’Irlandais Brian O’Driscoll, qui était le seul joueur de l’histoire à avoir réalisé cette performance (2006, 2007, 2009).

Figurant parmi les six prétendants, le joueur du Stade Toulousain (26 ans) a été désigné au détriment de Caelan Doris, Hugo Keenan et Mack Hansen, qui ont pourtant réalisé le Grand Chelem avec l’Irlande. Mais aussi de ses coéquipiers Damian Penaud, meilleur marqueur du tournoi avec cinq essais, et Thomas Ramos, meilleur réalisateur avec 84 points, un record pour un Français sur une seule édition.

S’il n’a pas inscrit le moindre essai, Antoine Dupont a à nouveau eu une part prépondérante dans la 2e place et les résultats de l’équipe de France, notamment lors de la victoire historique décrochée en Angleterre (10-53). «Je ressens de la joie mais aussi de la fierté, même si j’aurais préféré que le XV de France remporte ce Tournoi. Mais ce titre vient également récompenser la belle compétition que nous avons réalisée», a confié Antoine Dupont à Rugbyrama.

Et avant d’essayer de remporter un 4e titre dans un an, qui le ferait entrer encore un peu plus dans l’histoire, il va tenter d’offrir au XV de France sa première Coupe du monde, qui sera organisée dans l’Hexagone à partir du mois de septembre (8 septembre-28 octobre).