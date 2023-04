Ligue 1 : une nouvelle défaite pour Paris, Lens nouveau dauphin… Ce qu'il faut retenir de la 29e journée

Le PSG qui tombe contre Lyon, Lens qui double l’OM, Monaco qui revient à trois points du podium et Brest qui sort de la zone rouge… Voici tout ce qu’il faut retenir de la 29e journée de Ligue 1 en attendant PSG-Lyon ce dimanche soir.

OM-Montpellier : 1-1

Très mauvaise opération pour l’OM. A domicile, Marseille a concédé un nouveau match nul contre Montpellier (1-1). Les Olympiens, qui ont égalisé sur un penalty transformé par Mattéo Guendouzi (44e) après l'ouverture du score d'Arnaud Nordin (12e), sont sur une série de trois nuls et deux défaites à domicile en Ligue 1. Ils perdent la deuxième place et peuvent s’inquiéter dans la course à la Ligue des champions. D'autant que Monaco revient à trois points.

Auxerre-Troyes : 1-0

Auxerre a réalisé une belle opération en battant Troyes (1-0). Les Bourguignons empochent un premier succès en plus d'un mois grâce à M'Baye Niang (74e). La mission maintien se complique pour Troyes après ce douzième match sans victoire.

Rennes-Lens : 0-1

A neuf journées de la fin du championnat, les Lensois ont marqué les esprits en s'imposant chez les Rennais (0-1). Les Sang et Or comptent désormais 60 points et doublent l'OM à la faveur d'une meilleure différence de buts. Au Roazhon Park, les hommes de Franck Haise se sont imposés grâce à Loïs Openda (31e).

Lille-Lorient : 3-1

Lille revient dans le Top 5. Vainqueurs à Lorient (3-1), les Lillois ont réussi une belle opération dans leur citadelle de Pierre-Mauroy, imprenable depuis août, grâce à un doublé tardif de l'entrant Edon Zhegrova (89e et 90e+1). Les Nordistes, deux points devant Rennes, peuvent espérer accroître leur avance sur les Rouge et Noir dès la semaine prochaine à l'occasion du déplacement prévu à Angers, lanterne rouge en très grande difficulté cette saison.

Clermont-Ajaccio : 2-1

A Clermont, Ajaccio a perdu le fil du match après avoir pourtant ouvert la marque. Réduits à dix en seconde période, les Corses ont encaissé un doublé de Grejohn Kyei sur penalty (60e et 90e+3).

Angers-Nice : 1-1

Toujours invaincu depuis l’arrivée de Didier Digard à la tête de l'équipe en janvier, l'OGC Nice a toutefois réalisé une mauvaise opération avec un match nul (1-1) concédé chez la lanterne rouge Angers. Les Aiglons n'ont plus gagné en L1 depuis le 26 février et ont encore dû partager les points face à Angers, comme contre Auxerre, Nantes et Lorient. Désormais huitièmes et à sept points de la cinquième et dernière place européenne, occupée par Lille, les joueurs de Didier Digard ont réalisé une très mauvaise opération. Le SCO, lui, est toujours dernier, mais prend son premier point depuis le 12 février (1-1 contre Auxerre) et cinq défaites.

Brest-Toulouse : 3-1

Mené au score, Brest a renversé Toulouse 3-1 pour se donner de l'air en bas de tableau. Les Bretons grimpent à la 15e place en attendant le match de Strasbourg à Monaco.

Nantes-Reims : 0-3

Reims s’est très bien relancé. Stoppés par l’OM à domicile après leur incroyable série, les Rémois ont offert une leçon d'efficacité (3-0) à des Nantais plongés dans le doute juste avant leur demi-finale de Coupe de France. Avec ce nouveau succès, grâce à un doublé d'Alexis Flips en deux minutes (38e et 40e) et un but de Marshall Munetsi (57e), les hommes de Will Still dépassent Nice et grimpent à la 7e place, à seulement six longueurs des places européennes.

Monaco-Strasbourg : 4-3

Mené à la pause (1-2), Monaco a renversé la donne pour l'emporter contre Strasbourg (4-3) et réaliser une très bonne opération. Avec 57 points, l'équipe de la Principauté revient à trois unités de Marseille, tenu en échec par Montpellier (1-1) et reste à trois longueurs de Lens, désormais 2e de L1 à la différence de buts. Si Monaco l'a emporté, elle le doit à ses jeunes pousses: Vanderson (21 ans), Eliesse Ben Seghir (18 ans) et Edan Diop (18 ans) ont marqué, tandis que l'international Youssouf Fofana a inscrit le quatrième (4-2, 65e), avant de se faire expulser (78e).

PSG-Lyon : 0-1

Deuxième défaite de suite pour le PSG. Après Rennes avant la trêve, c'est l'OL qui est venu s'imposer au Parc des Princes dimanche soir en clôture de la 29e journée de Ligue 1 (0-1). Les Parisiens se sont inclinés sur un but de Bradley Barcola (56e), alors qu'en première mi-temps le Lyonnais Alexandre Lacazette a manqué un penalty (39e). Paris n'a plus que six points d'avance sur Lens (2e), qu'il recevra le 15 avril, et sur l'OM (3e). Lyon est 9e.