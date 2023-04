MotoGP : Marco Bezzecchi s’impose en Argentine devant Johann Zarco, Fabio Quartararo 7e

L'Italien Marco Bezzecchi a remporté, dimanche, le Grand Prix MotoGP d'Argentine devant le Français Johann Zarco, qui a réalisé une course incroyable. Fabio Quartararo termine septième.

Il a remis ça ! Comme au Portugal la semaine passée, Johann Zarco a réalisé une remontée fantastique. Et cette fois-ci, le Français a terminé deuxième derrière l'Italien Marco Bezzecchi vainqueur de son premier Grand Prix en MotoGP dimanche en Argentine.

De quoi rêver d’une première victoire prochainement ? Peut-être le 16 avril prochain lors du Grand Prix des Amériques. En attendant, le Cannois confirme son très bon début de saison.

La me position pour Jojo Zarcooooo





Marco Bezzecchi remporte son tout premier Grand Prix et prend la tête du classement ! #ArgentinaGP pic.twitter.com/9nsBvuf7j2 — CANAL+ MotoGP™ (@CanalplusMotoGP) April 2, 2023

Celui qui a des airs de la légende Valentino Rossi récupère la tête du championnat du monde devant Francesco Bagnaia, victime d'une chute. Deuxième, le champion du monde en titre est parti à la faute dans le dernier tiers de la course alors qu'une place sur le podium lui semblait promise.

De son côté, Fabio Quartararo a terminé lui 7e. Et c’est plutôt une bonne chose lorsque l’on se penche sur sa course. Parti de la 10e position, il a sorti par Takaaki Nakagami et a du repartir de la 17e place. Mais le Niçois, champion du monde 2021, a réalisé une très belle remontée pour s’offrir la septième place.

