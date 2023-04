Football : l’Euro 2025 féminin aura lieu en Suisse

L’Euro 2025 féminin sera organisé en Suisse, comme l’a annoncé ce mardi 4 avril l’UEFA. La candidature française a été plombée par le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France en mai 2022.

Ce ne sera pas la France. L'organisation de l'Euro 2025 féminin a été attribuée à la Suisse, a annoncé mardi l'UEFA à l'issue de son comité exécutif réuni à Lisbonne.

La France, hôte du Mondial 2019 féminin, a peut-être été plombée par le fiasco de la finale de la Ligue des champions au Stade de France en mai 2022, mais aussi par la crise à la Fédération française, qui a abouti à la démission du président Noël Le Graët et à son remplacement par l'intérimaire Philippe Diallo, et par le psychodrame chez les Bleues avec l'éviction de la sélectionneuse Corinne Diacre, publiquement lâchée par plusieurs joueuses cadres.

Outre la France, la Suisse a été préférée à un quatuor de nations nordiques (Danemark, Finlande, Norvège, Suède) et à la Pologne et succède à l'Angleterre, hôte et vainqueur du Championnat d'Europe en 2022.

«Notre tournoi doit être une fête de quatre semaines pour toute la Suisse et, grâce à notre situation au cœur de l'Europe, pour les pays environnants», a confié Marion Daube, directrice du football féminin de l'ASF et responsable du projet de candidature, dans le communiqué. La Suisse n'a jamais accueilli de Championnat d'Europe féminin sur son sol, contrairement à la Norvège (1987, 1997 avec la Suède), au Danemark (1991), à la Finlande (2009) et à la Suède (2013).

Seize nations prendront part à la compétition qui sera programmée aux mois de juin et juillet 2025 à Bâle, Berne, Genève, Zurich, Saint-Gall, Sion, Lucerne et Thoune, selon un communiqué de la fédération suisse.