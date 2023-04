Chelsea : Frank Lampard fait son retour sur le banc pour la fin de la saison

Ancien joueur et entraîneur de Chelsea, Frank Lampard a été nommé, ce jeudi 6 avril, sur le banc des Blues jusqu’à la fin de la saison, succédant à Graham Potter, remercié le week-end dernier après la défaite contre Aston Villa (0-2).

Pas de Julian Nagelsmann, ni de Luis Enrique. En tout cas, pour le moment. Ancien joueur emblématique des Blues, Frank Lampard a été nommé, ce jeudi, entraîneur de Chelsea jusqu’à la fin de la saison, succédant à Graham Potter démis de ses fonctions, le week-end dernier, moins de sept mois après son arrivée. Un poste qu’il a déjà occupé entre juillet 2019 à janvier 2021 avant d’être remercié et remplacé par Thomas Tuchel, qui a lui-même été remplacé par Graham Potter en septembre dernier.

Frank Lampard returns as Caretaker Manager until the end of the season. — Chelsea FC (@ChelseaFC) April 6, 2023

Avec cette décision, les nouveaux propriétaires du club anglais, Todd Boehly et Behdad Eghbali, veulent prendre leur temps pour trouver l’homme idoine et éviter de répéter les mêmes erreurs qu’avec l’ancien coach de Brighton, qui n’a jamais eu les résultats escomptés malgré les quelque 600 millions d’euros investis sur le marché des transferts. «Alors que nous poursuivons le processus méticuleux et exhaustif pour trouver un entraîneur principal permanent, nous donnons au club et aux fans un projet clair et stable pour le reste de la saison», ont-ils indiqué dans un communiqué.

Un premier passage mitigé

«Nous voulons nous donner toutes les chances de réussir et Frank a toutes les caractéristiques et les qualités requises pour nous conduire jusqu’à la ligne d’arrivée», ont-ils ajouté, alors que Chelsea est seulement 11e de Premier League après la nouvelle défaite concédée à domicile contre Aston Villa (0-2). Mais la formation londonienne est qualifiée pour les quarts de finale de la Ligue des champions avec une double confrontation à venir face au Real Madrid (aller 12 avril, retour 18 avril). Un défi de taille pour Frank Lampard.

Car l'ancien milieu de terrain a encore beaucoup à prouver comme entraîneur, lui qui a connu une première expérience mitigée sur le banc de Chelsea. S’il avait mené les Blues à une qualification en Ligue des champions, malgré une interdiction de recrutement, et en finale de la Coupe d'Angleterre, sa deuxième saison avait été beaucoup plus difficile avant son renvoi en janvier 2021. Nommé à Everton un an plus tard, il avait sauvé l'autre club de Liverpool de la relégation mais il avait été limogé en janvier dernier. Sa nouvelle mission avec Chelsea commencera, ce samedi, avec un déplacement sur la pelouse de Wolverhampton pour la 30e journée de Premier League.