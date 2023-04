Basket : la belle performance de Bronny James avec la sélection américaine (vidéo)

Bronny James, le fils de LeBron James, a de nouveau brillé sur un parquet de basket. Cette fois-ci avec la sélection américaine des moins de 19 ans.

Bronny James, fils aîné de LeBron James, a contribué à la victoire de la sélection américaine face à la sélection mondiale (90-84), samedi, dans le Nike Hoop Summit, un match qui oppose chaque année les meilleurs joueurs de moins de 19 ans de la planète.

Team USA and the World team just faced off in a good one US would come out with the W in a close one





FINAL SCORE: USA World pic.twitter.com/rWU9Erimjc

— B/R Hoops (@brhoops) April 9, 2023