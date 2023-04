Formule 1 : Charles Leclerc harcelé par des fans après après la fuite de son adresse personnelle

A la suite de la fuite de son adresse personnelle, Charles Leclerc, pilote de Formule 1, a posté un message sur ses réseaux sociaux en réclamant du respect pour sa vie privée après avoir été harcelé par des fans.

«Je vous demande de ne pas venir chez moi.» Le pilote Ferrari, qui a vu des centaines de fans défiler sous ses fenêtres à Monaco depuis quelques mois, a réclamé le respect de sa vie privée.

«Ces derniers mois, mon adresse personnelle a été rendue publique pour une raison ou une autre, amenant des personnes à se rassembler sous mon appartement, sonner à ma porte et demander des photos et des autographes. Bien que je sois toujours heureux d’être disponible pour vous et que j’apprécie énormément votre soutien, je vous demande de respecter ma vie privée et de ne pas venir chez moi, a indiqué Charles Leclerc. Je m’assure de m’arrêter pour chacun d’entre vous lorsque vous me croisez dans la rue ou sur le circuit, mais je ne descendrai pas si vous venez chez moi. Votre soutien, en personne et sur les réseaux sociaux, compte énormément pour moi, mais il y a une limite à ne pas franchir.»

Le pilote monégasque de 25 ans a vu de nombreux supporters venir devant chez lui pour réclamer un selfie ou un autographe.

Victime de deux abandons en trois courses depuis le début de la saison, Charles Leclerc ne compte que six points. Déjà relégué à 63 points de Max Verstappen, il devra se relever le 30 avril à Bakou.