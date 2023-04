Equipe de France féminine : Hervé Renard dévoile son «bizutage» à son arrivée à la tête des Bleues

A la veille du match amical de l’équipe de France féminine contre le Canada, Hervé Renard est revenu, ce lundi, sur son «bizutage» à son arrivée à la tête des Bleues.

Il n’a pas échappé au «bizutage». Comme chaque nouveau joueur ou nouvelle joueuse appelé(e) en équipe de France, Hervé Renard, nommé à la tête des Bleues à la place de Corinne Diacre, s’est livré au traditionnel exercice musical devant l’ensemble de ses joueuses et son staff. Et l’ancien sélectionneur de la Zambie et de la Côte d’Ivoire a ambiancé son monde sur une musique africaine, qui a «enflammé» Wendie Renard et ses coéquipières.

ramener de la joie de vivre

«J’ai mis une musique africaine, une musique de Fally Ipupa. Les joueuses se sont levées, ça a débuté une petite période où ça s’est un petit peu enflammé», a révélé Hervé Renard, ce lundi, en conférence de presse. Et à travers ce moment de convivialité, l’ancien entraîneur de Lille voulait ramener de la joie de vivre au sein des Bleues minées ces derniers mois par des tensions.

«C’était bien, mais c’était un peu terne avant ça. Il faut de la joie, de la danse, de la musique. On n’est pas là pour s’ennuyer. Il faut prendre du bon temps et être sérieux quand on est sur le terrain. C’était ça le message», a-t-il ajouté. Un message qui semble bien être passé dans les rangs des Tricolores.

Pour le premier match d’Hervé Renard sur le banc, vendredi dernier, les Bleues, menées de deux buts, ont renversé la Colombie à Clermont (5-2). A elles d’en faire autant, ce mardi, face au Canada au Mans toujours en match amical.