«Si Kylian Mbappé s’échappe, ils l’emmèneront en ambulance» : le Lensois Facundo Medina se lâche avant le match contre le PSG

Alors que le PSG reçoit Lens, samedi soir (21h), pour un match décisif dans la course au titre de champion, le défenseur lensois Facundo Medina a évoqué, de façon virulente, son futur duel avec Kylian Mbappé.

Un match capital. A huit journées de la fin de la saison, le PSG reçoit Lens, ce samedi soir, au Parc des Princes. Et alors que les deux clubs sont séparés de six points en tête du classement, cette rencontre pourrait s’avérer décisive dans la course au titre de champion de France. Car en cas de succès, le club de la capitale se rapprocherait d’un 11e sacre historique. En revanche, si les Sang et Or venaient à s’imposer, ils pourraient toujours rêver du titre.

Facundo Medina (Argentine defender for Lens) on the upcoming game vs PSG:





“If the No10 (Messi) is on the counter, I’m not going to foul him, I’ll grab or hug him. ‘Give me a hug. For the Copa’”





*And if it’s Mbappé?





“Let them bring the ambulance” pic.twitter.com/gg85thnVx0

