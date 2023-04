PSG : pourquoi Lionel Messi va partir à la fin de la saison

En fin de contrat en juin prochain, et malgré une année en option, Lionel Messi va quitter le PSG à la fin de la saison au terme de deux années peu convaincantes sur le plan sportif.

Le PSG et Lionel Messi, c’est (bientôt) fini. En fin de contrat dans trois mois, et malgré une année en option activable par les deux parties, l’Argentin va quitter le club de la capitale à la fin de la saison. Une prolongation avait pourtant été évoquée et un accord avait même été trouvé pendant la Coupe du monde au Qatar. Mais depuis la fin du Mondial et son retour à Paris, les positions de l’entourage du joueur et du club parisien se sont considérablement éloignées, tout comme leurs relations qui se sont refroidies. Et plusieurs raisons expliquent ce revirement de situation.

Un retour à Barcelone ?

Si le PSG ne fait plus de la prolongation de son numéro 30 une priorité, c’est en grande partie à cause de son salaire. Un départ de septuple Ballon d’or ferait baisser la masse salariale, permettant au club d’éviter d’éventuelles sanctions liées au fair-play financier mais aussi d’être plus libre sur le marché des transferts pour renforcer l’effectif. Les récentes performances ainsi que son attitude ont également fait réfléchir les dirigeants parisiens. Comme beaucoup, ils ont constaté une différence d’investissement et de rendement flagrante depuis qu’il a remporté la Coupe du monde avec l’Argentine.

De son côté, Lionel Messi, qui ne souhaiterait pas diminuer ses émoluments, serait de moins en moins enclin à rester dans la capitale française. Depuis son arrivée, il ne s’est jamais vraiment fait à la vie parisienne. Mais il a surtout été très marqué par les sifflets fréquents du public du Parc des Princes à son encontre, le poussant à songer à un futur loin de Paris. Et sa volonté de partir a été renforcée, ces dernières semaines, par les appels du pied de plus en plus fréquents du FC Barcelone.

Un retour en Catalogne ne serait évidemment pas pour lui déplaire, aussi bien sur le plan privé que sportif, lui qui désire évoluer au moins encore un an en Europe. Il en aurait même fait sa priorité. Mais sa venue ne sera pas simple à réaliser pour le club blaugrana, en proie à des difficultés budgétaires. Les dirigeants barcelonais vont devoir élaborer un montage financier assez complexe pour pouvoir le faire revenir. Mais en l’état actuel, Lionel Messi est beaucoup plus proche d’un retour à Barcelone et que d’une 3e saison au PSG.