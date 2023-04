PSG : Kylian Mbappé dans le classement des 100 personnalités les plus influentes du Time Magazine

Le prestigieux Time Magazine a dévoilé ce jeudi son classement annuel des personnalités les plus influentes du monde. L’attaquant du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé est le seul Français à y figurer, au côté notamment de son partenaire Lionel Messi.

De «génie français» à l’un des «innovateurs» de l’année : Kylian Mbappé a été adoubé par le prestigieux Time Magazine, qui l’a inclus dans son classement des 100 personnalités les plus influentes de 2023. L’attaquant du Paris Saint-Germain et capitaine des Bleus est le seul Français à figurer dans cette liste.

«Plus qu’un génie du football»

Il n’est en revanche pas le seul du joueur du PSG, puisque son partenaire Lionel Messi, qui l’a malheureusement battu en finale de la dernière Coupe du monde au Qatar, y figure également. Le natif de Bondy figure dans la catégorie des «innovateurs» aux côtés de la Polonaise numéro 1 mondiale de tennis, Iga Swiatek. Une liste qui compte trois autres sportifs : le joueur de football américain Patrick Mahomes, vainqueur du dernier Superbowl, la skieuse Mikaela Shiffrin et la basketteuse Brittney Griner, emprisonnée pendant 10 mois en Russie.

Kylian Mbappé, «plus qu’un génie du football», est encensé par la journaliste du magazine auteure de son portrait, Vivienne Walt : «Malgré son incroyable célébrité, Mbappé a trois vérités personnelles de sa mère qui le maintiennent sur les rails : respect, humilité, lucidité», peut-on lire. Le champion du monde 2018 succède à Christine Lagarde, Stéphane Bancel et Valérie Masson-Delmotte, les trois Français présents dans la sélection de 2022. Une consécration de plus pour le jeune footballeur de seulement 24 ans, qui n'en finit plus de briller sur la scène internationale.